MotoGP | GP Austria Sprint Race, Ogura: “Ho pensato a fare solo il mio”

Un ritorno in grande stile per Ai Ogura. Il pilota giapponese, rientrato alle competizioni dopo l’infortunio, ha concluso al quarto posto la Sprint del GP d’Austria, confermando subito un buon livello di competitività al Red Bull Ring.

Una giornata iniziata con qualche preoccupazione legata alle condizioni della pista e, inevitabilmente, alle sensazioni da ritrovare dopo lo stop. Ogura è però riuscito a lasciarsi alle spalle i dubbi già in qualifica, conquistando un posto in seconda fila.

Ogura: “Sono felice di partire in seconda fila”

Il ritorno in pista non era scontato, soprattutto considerando le incognite legate alle condizioni dell’asfalto. Ogura ha ammesso di essere arrivato al weekend con qualche preoccupazione, ma la situazione è migliorata rapidamente.

“Ero un po’ preoccupato per le condizioni della pista e per tutto il resto, ma fortunatamente in qualifica la pista era a posto, quindi abbastanza buona per spingere di nuovo. Sono felice di partire in seconda fila e anche per la Sprint Race”.

Ai Ogura: “Ho pensato solo a fare il mio”

Nella gara breve del sabato, Ogura ha scelto un approccio senza eccessi, concentrandosi soprattutto sulla gestione della propria gara e sulla lotta per le posizioni. Un atteggiamento particolarmente significativo considerando che si trattava della sua prima Sprint dopo il rientro dall’infortunio.

“Ho pensato solo a fare il mio e a lottare per la posizione, e alla fine della gara siamo arrivati quarti”.

Il pilota Trackhouse Racing ha quindi completato una giornata molto positiva, con il quarto posto che rappresenta il miglior risultato possibile alle spalle dei primi tre.

Il vero test sarà ora la gara di domenica, più lunga e impegnativa dal punto di vista fisico. Il quarto posto nella Sprint rappresenta però un ottimo punto di partenza per il pilota Trackhouse, tornato subito competitivo dopo l’infortunio.

Foto: Michelin

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