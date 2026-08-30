MotoGP | GP Aragon Gara, Bezzecchi: “Weekend fantastico”

Marco Bezzecchi dopo la pole position (con tanto di record della pista) e il terzo posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Aragon (13esimo appuntamento della MotoGP 2026 corso al Motorland), ha chiuso al terzo posto anche la gara “lunga” della domenica.

Scattato dalla pole, è stato passato come ieri da Marc Marquez alla prima staccata, ma lo spagnolo della Ducati è rimasto con l’abbassatore “ingaggiato” e questo ha permesso al riminese dell’Aprilia di riprendere il comando della gara.

Il #72 della casa veneta ha mantenuto il comando della gara sino al sesto giro, quando è stato attaccato da Marquez al “cavatappino”, in uscita Bezzecchi sembrava essere uscito meglio, ma i due si sono affiancati dando vita ad un grande spettacolo (per chi osservava, un pò meno per i protagonisti, ndr) con le due moto a sfiorarsi ad oltre 300 Km/h. Ecco cosa ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Sono contento, è stato un weekend fantastico. Qua l’anno scorso abbiamo faticato molto, sapevo che sarebbe stata dura, ma con i ragazzi abbiamo lavorato bene. Due gare dove ho dato tutto e ho portato a casa il massimo, bel weekend e andiamo avanti così. Fisicamente sto soffrendo, nel pomeriggio sono stato più lento sia ieri che oggi, dobbiamo lavorare per capire cos’è successo e trovare lo stesso passo che abbiamo avuto nelle prove. Quando ero di fianco a Marc (Marquez), era come se facessimo una molla, volevo allontanarmi ma venivo tirato dentro. Dopo purtroppo ero troppo sulla sinistra e non ho staccato come avrei voluto, Acosta mi ha fregato lì. Anche Pedro era più veloce di me, mi sarebbe piaciuto battagliare di più ma avrebbe avuto la meglio. Contentissimo di correre a Misano, sarà un bel weekend.”

Il risultato di Aragon conferma ancora una volta la solidità del pacchetto Aprilia‑Bezzecchi, capace di restare competitivo anche in un fine settimana dove la gestione fisica e la costanza sul passo hanno rappresentato una sfida. Il terzo posto della domenica, sommato alla pole e al podio nella Sprint, racconta di un pilota che, pur non essendo al massimo della forma, riesce comunque a mantenersi stabilmente nel gruppo dei migliori. La battaglia con Marc Marquez al “cavatappino” è stata il simbolo di una gara intensa, fatta di letture millimetriche e di coraggio, con Bezzecchi bravo a non perdere lucidità nei momenti più concitati.

La manovra di Acosta, che gli ha tolto la seconda posizione, è stata il punto di svolta della gara: il talento spagnolo ha confermato ancora una volta la sua capacità di essere incisivo nei momenti decisivi, mentre Bezzecchi ha preferito non eccedere nei rischi, consapevole delle sue condizioni fisiche e del valore dei punti in ottica campionato. Il riminese ha comunque mostrato un passo competitivo, soprattutto nella prima parte di gara, dove è riuscito a dettare il ritmo e a contenere gli attacchi degli avversari.

Foto: Michelin

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