CIV | Gp Cremona Race 1: Bernardi vince la Superbike con l’Aprilia privata. Trionfo di Antonelli in Supersport

Il campionato italiano si conferma spettacolare anche a Cremona, dove in una Superbike mai scontata, vince Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), davanti al favorito Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha) e Gabriele Giannini (Scuderia Improve). Il sammarinese porta al trionfo la privatissima Aprilia allestita per partecipare alle gare, a fronte del brutto infortunio subito nei test precampionato. Per Luca si tratta del primo successo stagionale dopo due prestigiosi podi a Imola e Misano. La conferma della grande qualità del pilota e di questo campionato che vede tanti protagonisti alternarsi sul podio. Quarta posizione per Michele Pirro (Garage51), che sfiora il bronzo battendo il suo vecchio amico Samuele Cavalieri (Broncos racing team) e la sorpresa Mattia Volpi (Pistard). Settimo “l’autarchico” Luca Vitali (Vitali Racing team), davanti ad un ottimo Luca Ottaviani (Extreme Racing Service). Nono Davide Stirpe (Barni Racing Team) su Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team) a completare la top ten.

In Supersport si conferma il più atteso, ovvero Niccolò Antonelli, che dopo aver dominato prove libere e qualifiche, in Gara 1 si è imposto sul leader della classifica Lorenzo Dalla Porta, secondo. Terzo Kevin Zannoni, passato al team D&A Racing in sella ad una Yamaha, dopo l’avvio di stagione in Ducati. Quarto Julio Garcia su Kawasaki e quinto Edoardo Colombi, appena approdato in categoria.

Vittoria di Filippo Bianchi in Sportbike, davanti a Oscar Nunez Roldan, che come in occasione dell’Alpe Adria è arrivato secondo, dimostrando di gradire il tracciato di Cremona Circuit. Terzo posto per Emiliano Ercolani, che si mantiene saldamente secondo in classifica, proprio dietro al vincitore.

Vittoria in volata per Edoardo Savino, che si aggiudica la Moto4, precedendo nell’ordine Matteo Mancini e Lorenzo Fino. Molti piloti penalizzati dopo le prove con ben tre partenti dalla corsia box (Benvenuti, Giganti e Mastrosimone), mentre per Agostino sono stati predisposti due long lap penalty.