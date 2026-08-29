MotoGP | GP Aragon: LCR Honda a punti nella Sprint Race

Buon sabato per il team LCR Honda al MotorLand Aragon. Nella Sprint del Gran Premio di Aragon, Diogo Moreira ha conquistato la settima posizione, mentre Johann Zarco ha chiuso nono, portando entrambi i piloti in zona punti. Un risultato particolarmente significativo per Zarco, al suo primo appuntamento Sprint dopo circa tre mesi di recupero, mentre Moreira ha confermato ancora una volta il proprio potenziale conquistando un piazzamento importante.

Moreira settimo: lotta fino alla bandiera a scacchi

Partito dalla decima posizione, Diogo Moreira aveva conquistato l’accesso alla Q2 in qualifica e ha iniziato la Sprint con una buona partenza, entrando immediatamente nella lotta per le posizioni che contano. Il pilota del team Pro Honda LCR è riuscito a rimanere concentrato, evitando errori e inserendosi progressivamente nella battaglia per la Top 5. Nel finale, però, la gestione della gomma posteriore è diventata particolarmente impegnativa. Moreira non ha comunque mollato fino all’ultimo metro e ha tagliato il traguardo in settima posizione, conquistando punti importanti e soprattutto eguagliando il suo miglior risultato di sempre in una Sprint.

“Oggi è stata una bella giornata! Mi sono divertito molto nella Sprint. Mi piace questa pista ed è facile per me divertirmi qui. Sono stato forte nelle frenate, riuscivo sempre a frenare forte. Ho faticato con il consumo della gomma posteriore negli ultimi tre giri, ma sono riuscito a resistere e a conquistare dei punti!”.

Zarco torna a punti dopo tre mesi

Giornata positiva anche per Johann Zarco, che al MotorLand Aragon ha disputato la sua prima Sprint dopo circa tre mesi di recupero. Il francese aveva conquistato la nona posizione in qualifica e, scattato dalla terza fila, è riuscito a partire bene iniziando subito a lottare con i rivali per le posizioni a punti. Zarco ha disputato una Sprint senza errori, mostrando determinazione e una buona velocità al suo rientro. Alla fine ha chiuso in nona posizione, conquistando un punto prezioso.

“Sono felice! Nono in qualifica e nono nella Sprint. Conquistare un punto nella Sprint dimostra che tornare qui è stata una buona idea! Mi sentivo bene e avevo il ritmo, quindi ho cercato di fare del mio meglio. Dopo alcune curve mi sono sentito abbastanza bene per attaccare e divertirmi. Poi ho perso un po’ di tempo cercando di raggiungere i miei rivali, mentre gestivo la gomma posteriore, che è stata impegnativa negli ultimi giri. È stata una giornata positiva, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo una buona motivazione e sono davvero felice”