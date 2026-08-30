MotoGP | Adelaide presenta il nuovo circuito per il GP d’Australia 2027 [VIDEO]

Il nuovo circuito di Adelaide, destinato a ospitare il Gran Premio d’Australia a partire dal 2027, è stato presentato oggi dal Premier dell’Australia Meridionale Peter Malinauskas: un passaggio decisivo verso la realizzazione del primo MotoGP cittadino al mondo.

Frutto di un investimento da 96 milioni di dollari e di mesi di lavoro congiunto tra MotoGP, FIM e partner locali, il tracciato è stato progettato per offrire uno spettacolo di livello mondiale rispettando i più avanzati standard di sicurezza.

La presentazione immersiva, una proiezione a 360 gradi del progetto, ha segnato un momento simbolico nel percorso che porterà Adelaide a inaugurare una nuova pagina nella storia del Motomondiale.

Un circuito unico nel cuore della città

Tracciato sulle stesse strade che un tempo ospitavano la Formula 1, il nuovo percorso sarà un unicum per la MotoGP: un evento che unirà l’atmosfera di un grande festival alla spettacolarità del campionato motociclistico più prestigioso, nel cuore di una delle capitali australiane degli eventi.

Il circuito misura 4,13 km e conta 15 curve, reinterpretando sezioni iconiche dell’ex pista F1 come Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend e Dequetteville Terrace, riportate in vita per una nuova era del motorsport.

Un progetto che guarda oltre il weekend di gara

MotoGP tornerà ad Adelaide ogni anno almeno fino al 2032, con l’obiettivo di trasformare l’evento in un volano per la riqualificazione delle aree verdi e degli spazi pubblici che circondano il tracciato, creando un’eredità duratura per residenti, turisti e futuri eventi.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Deputy CEO del MotoGP Group GP Adelaide

“Abbiamo lavorato a lungo con la FIM e con i partner di Adelaide per progettare un circuito che fosse emozionante e, soprattutto, sicuro. Siamo orgogliosi del risultato e certi che offrirà un’esperienza completamente nuova per piloti, team e tifosi.”

Attenzione alla comunità e all’ambiente

Fin dall’inizio, il dialogo con residenti e stakeholder locali è stato centrale:

“Sappiamo che un progetto di questa scala può creare qualche disagio, ma vogliamo che Adelaide sia orgogliosa di ospitare la MotoGP e che la comunità si senta parte dell’evento”, ha aggiunto Ezpeleta.

Il piano prevede benefici duraturi per economia, comunità e ambiente, con iniziative per proteggere le aree verdi esistenti, crearne di nuove e migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Una nuova era per Adelaide

Il Premier Malinauskas ha ricordato alcuni momenti iconici della storia del circuito cittadino, da Mansell a Senna, da Lowndes a Bright, sottolineando come questa nuova fase porterà un evento di livello assoluto, capace di attrarre decine di migliaia di visitatori e di proiettare l’Australia Meridionale davanti a un pubblico globale di oltre 630 milioni di persone.

L’annuncio di oggi rappresenta un passo fondamentale verso il ritorno della MotoGP ad Adelaide nel 2027 e la creazione di una destinazione sportiva di livello internazionale, pensata per lasciare un segno ben oltre la bandiera a scacchi.

Video Animazione Circuito Adelaide MotoGP 2027

FIRST LOOK 🇦🇺 Experience every turn, straight and braking zone of the proposed Adelaide layout 🏍️#MotoGP pic.twitter.com/V8MYEqKMIM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

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