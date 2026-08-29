MotoGP | GP Aragon Sprint Race complicata per il team VR46

Sabato complicato per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team al MotorLand Aragon. La Sprint del Gran Premio di Aragon si è conclusa con un doppio risultato negativo per la squadra italiana: Fabio Di Giannantonio è caduto al secondo giro, mentre Franco Morbidelli ha chiuso in diciottesima posizione.

Una giornata che lascia comunque qualche elemento positivo in vista della gara lunga di domenica, soprattutto considerando il buon potenziale mostrato dalle Ducati sul circuito spagnolo.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Aragon

Fabio Di Giannantonio era riuscito a conquistare una buona settima posizione in qualifica. Scattato dalla terza fila, il pilota romano ha avuto una buona partenza, riuscendo a inserirsi immediatamente nel gruppo in lotta per le posizioni di vertice. Dopo aver perso una posizione, Di Giannantonio si trovava in ottava posizione quando, al secondo giro, è arrivata la caduta. Il pilota del VR46 Racing Team ha perso l’anteriore in frenata, finendo a terra senza riportare conseguenze fisiche.

“Oggi la partenza della Sprint è stata buona, ma purtroppo non avevo un gran feeling. Quando sono arrivato alla frenata, ero troppo fuori dalla linea ideale, ho perso l’anteriore e sono scivolato. Fortunatamente sto bene, ma è stato un peccato. Lavoreremo per sistemare alcune cose sulla moto in vista della gara di domani, ma abbiamo visto che la Ducati qui è molto veloce, perciò questo è positivo”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Aragon

Sprint complicata anche per Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano aveva conquistato dodicesima posizione in qualifica ed ha iniziato la Sprint con l’intenzione di recuperare posizioni, ma un contatto alla Curva 5 con Enea Bastianini nel primo giro ha compromesso la sua gara, facendogli perdere diverse posizioni. Da quel momento il pilota VR46 ha faticato a ritrovare il ritmo e a recuperare terreno, tagliando il traguardo diciottesimo.

“È stata una Sprint complicata. Al primo giro, ho avuto un contatto con un altro pilota alla Curva 5 e ho perso diverse posizioni. Da lì, ho fatto fatica a recuperare terreno, non riuscivo a guidare come volevo. Durante la gara sono stato in grado di fare un bel giro e questo è buono. Peccato per questa gara senza ricompensa, ma guardiamo il lato positivo della giornata: nella qualifica di stamattina ho fatto un buon giro”.

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