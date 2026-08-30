MotoGP | GP Aragon Gara, Martin: “Siamo in testa e dobbiamo restarci fino alla fine”

Jorge Martin chiude il GP di Aragon in quinta posizione, al termine di un weekend nel quale l’obiettivo principale era continuare il percorso di crescita insieme all’Aprilia. Lo spagnolo conserva la leadership del Mondiale con 19 punti di vantaggio su Marc Marquez, vincitore della gara. Il campione del mondo ha ammesso che il MotorLand non era una delle piste più favorevoli alle caratteristiche della sua moto. In gara avrebbe potuto tentare l’attacco al quarto posto di Alex Marquez, ma ha preferito non correre rischi eccessivi.

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race GP Aragon

“Sono soddisfatto, il mio obiettivo è costruire e crescere. Questo weekend abbiamo fatto un buon percorso, peccato che non abbiamo trovato la velocità, ma abbiamo fatto un buon lavoro. La moto funziona molto bene, ma ci sono piste dove soffriamo. Abbiamo modificato poco sul setup, ma forse era una pista dove modificare qualcosa in più. Devo tornare a Misano con la moto che avevo a Silverstone. Sono contento delle 14 gare che abbiamo fatto finora, perché ci hanno dato informazioni per Misano. Verso metà gara stavo prendendo Alex, ho pensato di prendere un rischio ma ho rischiato di cadere e allora ho preferito restare quinto. Non temo nessuno, mi concentro su di me. Le prossime gare che arrivano sono buone per me, siamo in testa e dobbiamo restarci fino alla fine”