MotoGP | GP Aragon Gara, Aldeguer: “Weekend positivo”
Il pilota Gresini ha concluso in sesta posizione
di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
Fermin Aldeguer chiude il GP di Aragon in sesta posizione e archivia un fine settimana positivo, caratterizzato da due sesti posti tra Sprint e gara e da una condizione fisica incoraggiante. Ora ci sarà una settimana per recuperare ulteriormente la condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti.
Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Aragon
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