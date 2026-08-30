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MotoGP | GP Aragon Gara, Aldeguer: “Weekend positivo”

Il pilota Gresini ha concluso in sesta posizione

di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
MotoGP | GP Aragon Gara, Aldeguer: “Weekend positivo”MotoGP | GP Aragon Gara, Aldeguer: “Weekend positivo”

Fermin Aldeguer chiude il GP di Aragon in sesta posizione e archivia un fine settimana positivo, caratterizzato da due sesti posti tra Sprint e gara e da una condizione fisica incoraggiante. Ora ci sarà una settimana per recuperare ulteriormente la condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Aragon

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