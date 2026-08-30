MotoGP | GP Aragon Gara, Aldeguer: “Weekend positivo”

Fermin Aldeguer chiude il GP di Aragon in sesta posizione e archivia un fine settimana positivo, caratterizzato da due sesti posti tra Sprint e gara e da una condizione fisica incoraggiante. Ora ci sarà una settimana per recuperare ulteriormente la condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Aragon