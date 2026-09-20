MotoGP | GP Austria, Gara agrodolce per il team Gresini

La domenica del Gresini Racing Team al Gran Premio d’Austria si chiude con un risultato a due facce. Da una parte la buona rimonta di Fermin Aldeguer, capace di recuperare posizioni fino all’ottavo posto dopo essere partito dalla quarta fila; dall’altra la caduta di Alex Marquez, che ha visto sfumare una gara nella quale era riuscito a trovare qualcosa di positivo nonostante un fine settimana complicato.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Austria

“È un peccato perché, nonostante un fine settimana difficile, eravamo riusciti a trovare qualcosa che mi stava aiutando in gara. Purtroppo ho perso tempo in qualche lotta e poi ho commesso un errore che ha compromesso la nostra domenica. Adesso abbiamo una settimana per recuperare e poi penseremo al Giappone”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Austria

Fermin Aldeguer è stato protagonista di una gara in rimonta. Partito dalla quarta fila, lo spagnolo ha recuperato diverse posizioni grazie a un buon ritmo, chiudendo all’ottavo posto (dopo una penalità ricevuta per il contatto su Brad Binder) e riuscendo anche a lottare con Marc Marquez per la posizione di miglior Ducati alle spalle dei protagonisti di vertice. Un risultato che conferma anche la capacità del pilota Gresini di migliorare progressivamente nel corso del weekend, soprattutto dopo una qualifica non semplice.

“Dobbiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto una bella rimonta partendo dalla quarta fila. Siamo stati veloci, abbiamo avuto un buon passo, abbiamo lottato con Marc per la posizione di miglior Ducati. Come sempre i nostri weekend iniziano così e così con la qualifica e poi spesso migliorano. Partendo più avanti chissà, ma oggi abbiamo fatto bene”.

Per Gresini Racing resta quindi una domenica con indicazioni differenti: Aldeguer porta a casa un piazzamento nella Top 10 dopo una buona rimonta, mentre Alex Marquez è costretto a guardare avanti dopo una caduta che ha interrotto una gara nella quale stava iniziando a trovare il feeling giusto. Ora il Mondiale MotoGP si prepara a lasciare l’Europa: dopo una settimana di pausa, il paddock sarà infatti impegnato nella trasferta asiatica, con il prossimo appuntamento in programma in Giappone.

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