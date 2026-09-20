MotoGP | GP Austria, Marquez: “La leva cambiava ad ogni staccata”

Gara condizionata da un problema ai freni quella di Marc Marquez al Red Bull Ring, dove si è corsa la gara “lunga” della domenica del Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato della Ducati alla fine ha chiuso quinto e ora la vetta della classifica iridata è lontana 12 punti ed è guidata da Jorge Martin.

Un weekend al di la del problema ai freni difficile per la Ducati, che in una pista dove era andata sempre a podio, soffre la diversa carcassa della gomma posteriore portata appositamente dalla Michelin per questa pista. Senza il problema ai freni sarebbe potuto arrivare un podio, questo le parole di Marc Marquez rilasciate a Sky Sport MotoGP

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Durante il weekend abbiamo fatto più fatica ma ero lì con il passo giusto. Dal primo giro è successo qualcosa con il freno davanti, la leva in ogni staccata era in un punto diverso. Ho avuto difficoltà ma poi mi sono ripreso e ho riconquistato fiducia che mi ha fatto finire quinto, era il massimo che potevo fare. Non ero il più veloce per vincere la gara, ma avevo il passo per lottare per il podio. Ho avuto tanta fortuna che dopo l’errore in curva 1, la leva era più stabile, questo mi ha permesso di finire la gara. Dobbiamo capire bene, già in Thailandia abbiamo fatto tanta fatica e qui un’altra volta. Proviamo a lavorare, mancano sette gare e siamo in lotta con i primi quattro per il Mondiale.”

Il quinto posto ottenuto da Marc Marquez in Austria è un risultato che racconta molto più di quanto dica la classifica. Il problema ai freni, manifestatosi sin dal primo giro, ha compromesso in modo evidente la sua capacità di frenare con precisione, elemento fondamentale su un tracciato come il Red Bull Ring, dove le staccate violente rappresentano la chiave della prestazione. Una leva del freno che cambia posizione ad ogni curva è una condizione limite per qualsiasi pilota, figuriamoci per chi lotta per un Mondiale.

Nonostante questo, Marquez ha mostrato una resilienza straordinaria, riuscendo a ritrovare fiducia dopo l’errore in curva 1 e portando a casa punti pesanti in un weekend complicato per tutta la Ducati. La diversa carcassa della gomma posteriore introdotta da Michelin ha infatti messo in difficoltà la Desmosedici, che non è riuscita a replicare le prestazioni dominanti degli anni precedenti su questa pista. Il fatto che Marquez fosse comunque in grado di tenere un passo da podio prima del problema ai freni conferma che la velocità c’era, ma le condizioni non gli hanno permesso di sfruttarla.

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