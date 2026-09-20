MotoGP | GP Austria Gara, Ogura: “Semplicemente un ottimo weekend”

Ai Ogura torna in pista in Austria dopo sei settimane di stop forzato, conseguenza della frattura al pollice sinistro rimediata in allenamento in Giappone dopo il GP di Silverstone. Operato alla vigilia di Aragon e costretto a saltare anche Misano, il pilota del Team Trackhouse ritrova finalmente la sua RS‑GP26 e lo fa con una prestazione di grande solidità.

Fin dal venerdì il #79 dimostra di essere immediatamente competitivo: chiude le pre-qualifiche con il terzo tempo e accede direttamente alla Q2, trasformando poi il lavoro del sabato in una convincente quinta posizione in griglia per Sprint e gara. Nella Sprint conferma ritmo e condizione fisica con un ottimo quarto posto, preludio a una domenica altrettanto consistente.

Allo spegnersi dei semafori Ogura scatta forte, si porta subito in terza posizione nel primo giro e poi si assesta quarto nel successivo. Solo una breve parentesi lo vede scivolare in quinta piazza, ma il giapponese torna rapidamente a occupare stabilmente il quarto posto, mantenendolo fino al traguardo con un passo che, giro dopo giro, inizia persino a minacciare il gruppo di testa.

Chiude così il GP d’Austria con un prezioso quarto posto, 13 punti iridati. Un rientro che vale molto più di un semplice risultato: è la prova che Ogura è di nuovo competitivo, fisicamente pronto e mentalmente solido in vista del prossimo appuntamento, il suo attesissimo GP di casa in Giappone. Ecco cosa ha detto il pilota giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Dichiarazioni Ai Ogura Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Questo weekend è stato una sorpresa totale, in senso positivo. Due quarti posti, una buona qualifica, nessuna caduta: davvero non poteva andare meglio. Siamo super felici del lavoro fatto e, per me, la cosa più importante è che oggi siamo stati molto più vicini ai piloti davanti. Ho fatto una buona partenza e sono rimasto nel gruppo per tutta la gara. Sono contento di aver ritrovato questo tipo di ritmo già alla prima gara dopo l’infortunio. È stato semplicemente un ottimo weekend, ora si pensa al prossimo.”

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