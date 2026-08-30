MotoGP | GP Aragon, Marc-Bez-Pedro: che duello! [VIDEO]
La bellissima lotta nel corso del sesto giro
di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
Il sesto giro del GP di Aragon regala uno dei duelli più spettacolari della gara. Marc Marquez attacca Marco Bezzecchi e riesce a portare a termine il sorpasso, ma la battaglia non finisce lì. I due si ritrovano infatti affiancati lungo il rettilineo, con le moto vicinissime e un contatto evitato davvero per pochi centimetri. Una situazione al limite che permette a Pedro Acosta di approfittarne immediatamente.
Il pilota KTM si infila nella lotta, supera a sua volta Bezzecchi e si porta in seconda posizione, alle spalle di Marquez. Un duello a tre spettacolare, fatto di sorpassi, scie e millimetri, che ha acceso il GP di Aragon già nelle prime fasi della gara.
Rivedi qui il duello spettacolare!
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