MotoGP | GP Aragon, Marc-Bez-Pedro: che duello! [VIDEO]

Il sesto giro del GP di Aragon regala uno dei duelli più spettacolari della gara. Marc Marquez attacca Marco Bezzecchi e riesce a portare a termine il sorpasso, ma la battaglia non finisce lì. I due si ritrovano infatti affiancati lungo il rettilineo, con le moto vicinissime e un contatto evitato davvero per pochi centimetri. Una situazione al limite che permette a Pedro Acosta di approfittarne immediatamente.

Il pilota KTM si infila nella lotta, supera a sua volta Bezzecchi e si porta in seconda posizione, alle spalle di Marquez. Un duello a tre spettacolare, fatto di sorpassi, scie e millimetri, che ha acceso il GP di Aragon già nelle prime fasi della gara.

Rivedi qui il duello spettacolare!



