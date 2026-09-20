MotoGP | GP Austria: Acosta conquista la prima vittoria: gli highlights [VIDEO]

La tanto sognata vittoria è arrivata per Pedro Acosta che ha vinto il Gran Premio d’Austria, regalando alla KTM il trionfo in casa. Il pilota spagnolo si è imposto al Red Bull Ring al termine di una gara che lo ha visto protagonista, centrando un successo importante nella classe regina. Sul podio insieme ad Acosta sono saliti Jorge Martin, e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Ai Ogura, protagonista di un positivo rientro dopo l’infortunio.

Gara in salita per Ducati. Il miglior ducatista al traguardo è stato Marc Marquez, quinto, davanti a Brad Binder e Francesco Bagnaia. Completano la Top 10 Fermin Aldeguer, ottavo, Fabio Di Giannantonio, nono, e Johann Zarco, decimo.

Una giornata speciale dunque per Acosta, che al Red Bull Ring trova il primo successo in MotoGP e aggiunge un nuovo capitolo alla sua giovane carriera nella classe regina. Archiviato il weekend austriaco, il Mondiale MotoGP si prepara ora a lasciare l’Europa: inizia infatti la trasferta asiatica, con il campionato pronto ad affrontare una nuova fase decisiva della stagione.



