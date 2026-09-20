MotoGP | GP Austria Gara, Bagnaia: “Abbiamo perso tanto grip”

Francesco Bagnaia ha chiuso il Gran Premio d’Austria in settima posizione, al termine di una gara nella quale il pilota Ducati ha dovuto fare i conti ancora una volta con problemi di grip e di prestazione della Desmosedici. Un risultato che, considerando le difficoltà delle ultime settimane, Pecco considera comunque positivo, anche se il distacco dalla vetta e il confronto con KTM e Aprilia confermano che il lavoro da fare è ancora importante. Dopo un weekend complicato, Bagnaia ha spiegato di aver cercato una strategia diversa nel corso della gara, decidendo di rallentare leggermente il ritmo per riuscire a gestire meglio la situazione.

GP Austria, Pecco Bagnaia: “Abbiamo perso tanto grip”

“È stata una buona gara sicuramente viste le condizioni e tutto il trascorso delle ultime tre gare. Oggi le condizioni probabilmente erano un po’ diverse e non riuscivamo a trazionare e soprattutto abbiamo perso veramente tanto grip. Al quinto, sesto giro ho deciso di alzare mezzo secondo il ritmo per cercare di portarlo più avanti possibile. Mi sono messo sul 36-37 e ho cercato di farlo per più tempo possibile. È stata una buona strategia perché tanto più di così non è che ne avessi”.

Bagnaia ha però dovuto gestire anche un problema ai freni:

“Verso il sesto, settimo giro ho iniziato ad avere un piccolo problema ai freni che non mi aiutavano più di tanto a rallentare. Essendoci già passato comunque sono riuscito a reagire nel modo corretto e sono riuscito a portare alla fine la moto”.

Il settimo posto potrebbe rappresentare un piccolo passo avanti rispetto alle gare precedenti, ma Bagnaia preferisce mantenere un approccio prudente.

“È difficile valutarlo. Sicuramente abbiamo lavorato bene come team e abbiamo fatto il massimo che potevamo”.

Il Red Bull Ring, inoltre, tende a limitare alcune delle difficoltà che Bagnaia sta incontrando in questa fase della stagione, grazie alle numerose staccate. Restano però evidenti alcuni problemi nella dinamica della moto.

“Ci manca velocità di ingresso, velocità di percorrenza e soprattutto anche la prima fase di pick-up, dove non riusciamo a trazionare bene. La gara di oggi è stata abbastanza più lenta rispetto a quelle passate, e di tutti. Anche Acosta che ha vinto non è stato velocissimo come tempo di distanza gara. Probabilmente le condizioni hanno influito, però noi abbiamo perso un po’ di più di quello che ci saremmo aspettati”.

GP Austria – KTM e Aprilia, Bagnaia: “Mi aspettavo che andassero forte”

Il risultato austriaco ha confermato anche la competitività di KTM e Aprilia. Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP proprio davanti al pubblico di casa KTM, mentre Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno completato il podio.

Bagnaia ha ammesso di non aspettarsi una Ducati così in difficoltà, ma non è rimasto sorpreso dalla crescita delle avversarie.

“Non mi sarei aspettato che Ducati avrebbe fatto così fatica, però mi sarei aspettato che KTM e Aprilia sarebbero andate così forte. Aprilia andava già forte l’anno scorso e KTM da Aragón, da quando hanno deliberato la modifica ai motori, hanno fatto un grosso passo in avanti. E Pedro la sta guidando molto bene”.

Bagnaia elogia Acosta: “Ne vincerà altre”

La prima vittoria in MotoGP di Pedro Acosta è stata inevitabilmente uno degli argomenti della conferenza post-gara. Il giovane pilota KTM ha finalmente sbloccato il risultato che inseguiva da tempo, riuscendo a trasformare la grande velocità mostrata in questa stagione in una vittoria. Bagnaia ha avuto parole molto positive nei suoi confronti.

“È sempre un momento incredibile quando riesci a vincere la tua prima gara. Penso che Pedro lo meritasse già da diverso tempo, non era mai riuscito per un motivo o per un altro a portare a casa il risultato, però è un pilota molto forte. Sicuramente è della nuova generazione quello che va più forte. È un bel tipo, simpatico e secondo me arriverà a fine stagione che ne vincerà altre, perché nel momento in cui ti sblocchi e capisci che puoi, che hai la consapevolezza di poter vincere, sicuramente ti porta a fare un grande step”.

Foto: Michelin

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