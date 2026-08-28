MotoGP | GP Aragon Day 1, Zarco torna e vola in Q2

Johann Zarco è tornato in pista nel weekend del Gran Premio d’Aragon e lo ha fatto nel migliore dei modi. Il pilota del team Castrol Honda LCR, assente da circa tre mesi a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro, ha chiuso la Practice del venerdì al decimo posto, conquistando così l’accesso diretto alla Q2.

Un rientro decisamente positivo per il francese, che ha mostrato fin dalle prime fasi della giornata di aver ritrovato immediatamente velocità e feeling con la sua Honda. Già nella sessione del mattino Zarco ha sorpreso per il ritmo mostrato, nonostante il lungo periodo lontano dalle gare. Nel pomeriggio il pilota LCR ha poi confermato le buone sensazioni, riuscendo a migliorare il proprio passo e a centrare un posto nella Q2 di domani. Un risultato particolarmente importante considerando le condizioni fisiche con cui si presenta al suo ritorno in MotoGP.

Dichiarazioni Johann Zarco, Prove GP Aragon

“È stata una buona giornata. Questa mattina ero sorpreso perché non mi aspettavo di essere il primo pilota a scendere in pista, non vedevo l’ora! Fin dai primi giri la velocità c’era ed è stato davvero bello, molto piacevole. Avevo una buona sensazione sulla moto e ho notato diverse cose. È un segnale positivo e significa che ci sono ancora alcune aree importanti sulle quali possiamo lavorare per migliorare la moto”.

Il rientro di Zarco era particolarmente atteso anche per capire quale sarebbe stata la risposta del ginocchio infortunato. Il pilota Honda ha però rassicurato sulle proprie condizioni fisiche, spiegando che il problema principale è al momento rappresentato dall’adattamento muscolare.

“Per quanto riguarda la gamba, non c’è dolore, ma i muscoli hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla posizione. Mi sto prendendo cura del recupero dopo le sessioni per cercare di sentirmi il meglio possibile. Nel pomeriggio il ritmo era più veloce e intenso e ho pensato: ‘Sì, siamo tornati!’. È davvero bello essere in Q2 domani. Vediamo cosa riusciremo a fare!”