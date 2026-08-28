MotoGP | GP Aragon Day 1, Martin: “Abbiamo ancora del lavoro da fare”

Dopo una FP1 conclusa solamente al diciottesimo posto, Jorge Martin ha cambiato passo nella sessione pomeridiana del Gran Premio d’Aragon. Il pilota Aprilia ha trovato maggiore confidenza con la RS-GP26 e ha chiuso la Practice in settima posizione, assicurandosi così l’accesso diretto alla Q2.

Il miglioramento rispetto alla mattinata è stato evidente e ha permesso a Martin di avvicinarsi alle posizioni di vertice. Lo spagnolo, tuttavia, ritiene di non aver ancora espresso tutto il proprio potenziale, soprattutto considerando quanto avrebbe voluto migliorare nel secondo tentativo lanciato.

Dichiarazioni Jorge Martin, Prove GP Aragon

“Nel pomeriggio mi sono sentito subito molto bene, fin dall’inizio della sessione. Mi aspettavo qualcosa in più dal secondo time attack, perché speravo di riuscire a portare il mio tempo sull’ 1:45. Abbiamo ancora del lavoro da fare in vista di domani, perché in questo momento ci sono un paio di piloti più veloci di noi. L’anno scorso non ho girato qui con l’Aprilia, ma solitamente quando mi trovo in questa situazione ho ancora un certo margine di miglioramento il venerdì e riesco a fare un passo in avanti il sabato”.

Dopo un inizio di giornata complicato, dunque, Martin ha chiuso il venerdì con segnali incoraggianti. La Q2 è già conquistata e ora l’obiettivo sarà trasformare il buon passo mostrato nella Practice in una prestazione ancora più competitiva nelle qualifiche.