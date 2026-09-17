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MotoGP | GP Austria: Marini punta a replicare Misano

Il pesarese arriva in Austria dopo un weekend solido e mira a confermarsi come riferimento Honda nel 2026

di Alessio Brunori17 Settembre, 2026
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Dopo un weekend solido nel suo GP di casa, Luca Marini arriva in Austria con l’obiettivo di replicare la crescita mostrata a Misano e sarà affiancato dal tester Takaaki Nakagami, che sostituirà Joan Mir, alle prese con dei problemi fisici.

Il pesarese si presenta al GP d’Austria come il pilota più costante del 2026: è l’unico della classe regina ad aver raccolto punti in tutte le gare della domenica. A Misano ha mostrato un chiaro passo avanti sul giro secco e punta a confermare questa tendenza, massimizzando la qualifica per poi portare a casa punti pesanti e mantenere il ruolo di miglior rappresentante Honda nella classifica iridata.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Prima di tutto, voglio augurare il meglio a Joan e spero che possa tornare con noi sulla moto il prima possibile, è un compagno di squadra davvero prezioso. Qui è tutto basato su forti frenate e forte accelerazione in uscita di curva, ciò che abbiamo fatto a Misano può aiutarci qui. Rimaniamo realistici riguardo a dove siamo e il nostro obiettivo non cambia. Ripetere un weekend come quello che abbiamo avuto a Misano è il nostro obiettivo: mostrare il nostro passo il venerdì e lavorare bene con il team per continuare a costruire passo dopo passo. È una pista dove può succedere di tutto, è davvero importante posizionarsi bene ed essere pronti a capitalizzare qualsiasi cosa accada. Divertiamoci e prepariamoci correttamente per le gare asiatiche, a partire dal Giappone.”

Il Red Bull Ring, Spielberg, inaugurato nel 1969 come Österreichring e completamente rinnovato nel 2011, è un tracciato di 4,35 km e 10 curve che alterna tre lunghi rettilinei a violente staccate. È un circuito che premia la potenza pura e la stabilità in frenata, teatro di arrivi al fotofinish e gare spesso imprevedibili. Per Honda HRC Castrol sarà fondamentale sfruttare ogni dettaglio di strategia e gestione gara per restare agganciati al gruppo di testa.

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