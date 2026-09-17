MotoGP | Gp Austria: Michelin svela le mescole per il Red Bull Ring 2026

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2026 – La MotoGP torna subito in pista e lo fa al Red Bull Ring, dove è in programma il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

La data più tardiva rispetto al 2025 potrebbe portare temperature leggermente più miti, anche se Michelin considera comunque possibile un weekend caldo. Nel 2025 l’asfalto aveva superato i 50°C, toccando i 53°C sia il venerdì sia il sabato.

Il tracciato, lungo 4,318 km e caratterizzato da 65 metri di dislivello, è noto per la sua natura “Stop and Go”: lunghi rettilinei, frenate violente e accelerazioni decise. Con dieci curve totali (sette a destra e tre a sinistra), impone richieste molto specifiche agli pneumatici. Questa configurazione favorisce gare ricche di sorpassi e contribuisce alla grande affluenza di pubblico, che tradizionalmente riempie tribune e colline attorno al circuito.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il Red Bull Ring è un circuito molto particolare, con lunghi rettilinei, zone di forte frenata e numerose fasi di accelerazione. Il suo livello relativamente basso di grip meccanico genera molto wheelspin e impone richieste significative allo pneumatico posteriore.

La nostra allocazione 2026 si basa sulle soluzioni che hanno dimostrato la loro efficacia qui lo scorso anno. All’anteriore, abbiamo selezionato le mescole simmetriche Soft e Medium. La Hard non è stata mantenuta perché non è stata utilizzata nel 2025. Al posteriore, le asimmetriche Soft e Medium presentano sia una carcassa rinforzata sia una spalla destra rinforzata. Questo è progettato per rispondere al maggior numero di curve a destra e per mantenere sotto controllo le temperature dello pneumatico garantendo prestazioni costanti. Questi pneumatici sono gli stessi utilizzati all’Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil.

Quest’anno, il Gran Premio si svolge un mese più tardi nella stagione. Potrebbe quindi essere leggermente più fresco rispetto al 2025, quando le temperature dell’asfalto hanno superato i 50°C, ma ci stiamo comunque preparando a condizioni potenzialmente elevate. Il meteo può cambiare molto rapidamente in questa regione: possiamo incontrare condizioni fredde così come pioggia, e la nostra gamma permetterà ai piloti di rispondere a tutte queste situazioni. In caso di pioggia, forniremo ai nostri partner la gamma Michelin Power Rain, seguendo gli stessi principi di specifica dei Michelin Power Slick.”

Mescole disponibili GP Austria

Anteriore: Soft (S), Medium (M) — simmetriche

Posteriore: Soft (S), Medium (M) — asimmetriche con carcassa + spalla destra rinforzate

In caso di bagnato, Michelin mette a disposizione la gamma dedicata Power Rain, seguendo la stessa logica di costruzione e di differenziazione usata per le slick.

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