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MotoGP | GP Austria 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi17 Settembre, 2026
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Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Red Bull Ring di Spielberg dove, a partire dalle 16:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale.

La classifica iridata vede due piloti appaiati in vetta: Marc Marquez, capace di recuperare in pochi mesi uno svantaggio di 102 punti, e Jorge Martin, sempre più concreto. Alle loro spalle, nella corsa al titolo, c’è Marco Bezzecchi, terzo a 33 lunghezze dalla coppia di testa dopo il passo falso dello scorso fine settimana a Misano.

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

Diretta Conferenza Stampa MotoGP GP Austria dalle 16:00

16:15 La Conferenza Stampa termina qui. Grazie per averci seguito e buona serata!

16:14 Acosta: “Siamo lontani ma vincere qui sarebbe bello per chiudere il capitolo con KTM”

16:13 Marc Marquez: “Siamo in un buon momento, ogni gara è diversa ma mi sto divertendo. Sembra che io abbia trovato il modo di adattare il mio stile alle necessità della moto”

16:11 Quando avete sentito più pressione nella vostra carriera

Marquez: “Direi 2013 Valencia quando lottavo con il titolo contro Valencia”

Martin: “Il sabato a Montmelò nel 2024”

Acosta: “Finora non ho ancora sentito nulla di grande come questi due. Quella grande giornata per me non è ancora arrivata”

16:09 Opinioni su mercato piloti 2027

Marquez: “Bulega, penso che sarà veloce”

Martin: “Non vedo l’ora di vedere Marc e Pedro insieme”

Acosta: “Bulega è una mossa interessante, sarà interessante vedere anche chi passa dalla Moto2 alla MotoGP con le nuove moto”

16:08 Acosta: “Non possiamo pensare alla vittoria in questo momento. Aprilia e Ducati sono ad un passo davanti a noi”

16:07 Martin su prima vittoria in MotoGP: “Ricordo molto bello, la prima vittoria è speciale. Quando sei dietro soffri, quando vinci tutto diventa semplice e sarebbe bello ritrovare quella sensazione”

16:06 Pedro Acosta: “Arriviamo qui con un umore positivo, domani vedremo come funzionerà la moto. Ci giocheremo le nostre carte e vedremo come va. Non mi aspetto dei miglioramenti pazzeschi, arriviamo qui con un ottimo umore”

16:04 Jorge Martin: “Ho avuto un problema al braccio ma ora va meglio, voglio affrontare un weekend normale, concentrarmi sulla moto e cercando di stare vicino a Marc che è molto forte. Pressione per il Mondiale? Io farò del mio meglio. Le mie condizioni sono sufficienti per seguire il ritmo di Marc fino alla fine”

16:02 Marc Marquez: “Siamo in una situazione nuova, per me essere in testa al campionato non fa cambiare approccio, cercheremo di fare il 100%. In queste gare abbiamo fatto un passo avanti con Ducati e mi sento sempre meglio, vediamo se riusciamo a mantenere le stesse sensazioni anche questo weekend. In questa pista Ducati funziona bene, vedremo. Cerchiamo di partire bene fin dalle FP1, cercando di costruire il nostro ritmo”

16:00 Inizia la Conferenza Stampa con Marc Marquez, Jorge Martin e Pedro Acosta

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