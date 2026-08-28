MotoGP | GP Aragon Day 1, Morbidelli in Q2: “Venerdì positivo”

Franco Morbidelli ha iniziato con il piede giusto il weekend del Gran Premio d’Aragon. Il pilota italo-brasiliano ha mostrato un buon ritmo già nella sessione del mattino, chiudendo le FP1 in settima posizione dopo essersi avvicinato alle prime posizioni.

Nel pomeriggio Morbidelli ha confermato le sensazioni positive, continuando a lavorare sul setup e raccogliendo i frutti del lavoro svolto insieme alla squadra. Il suo miglior crono, gli è valso il nono posto nella classifica della Practice e, soprattutto, l’accesso diretto alla Q2.

Un risultato che soddisfa il pilota, consapevole però che ci sia ancora qualcosa da sistemare sul giro secco in vista delle qualifiche di sabato.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“È stato un venerdì positivo, soprattutto perché siamo passati direttamente alla Q2. Ma, in generale, sono molto contento per il lavoro che abbiamo fatto. Durante la giornata abbiamo provato diverse cose e in alcuni momenti siamo andati davvero molto forte in termini di passo. Per domani sarà importante mettere tutto insieme per riuscire a consolidare il passo avuto oggi. Dovremo solo migliorare ancora la velocità nel time attack. Siamo stati veloci, ma possiamo fare ancora meglio! Intanto, già essere in Q2 diretta è una grandissima cosa in questa prima giornata del weekend”

La qualificazione diretta alla Q2 rappresenta intanto un ottimo punto di partenza per Morbidelli, che può archiviare il venerdì con soddisfazione.

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