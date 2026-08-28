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MotoGP | GP Aragòn Day 1, Aldeguer: rientro da applausi, subito in Q2

"Non mi aspettavo di essere in Top 5", il commento dello spagnolo

di Jessica Cortellazzi28 Agosto, 2026
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Fermin Aldeguer non poteva chiedere un rientro migliore. Dopo il lungo stop seguito all’infortunio rimediato ad Assen, il pilota del team Gresini è tornato in pista ad Aragon mostrando immediatamente un ottimo livello di competitività.

Lo spagnolo ha chiuso le pre-qualifiche del venerdì in quinta posizione, conquistando così l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando le incognite legate alla sua condizione fisica dopo diverse settimane lontano dalla pista. Aldeguer è apparso subito a suo agio in sella alla Ducati Gresini, riuscendo a completare la sessione senza particolari problemi e mostrando un ritmo sorprendente.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, Prove GP Aragòn

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