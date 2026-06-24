MotoGP | Bagnaia e Ducati si separano dopo 8 anni

Francesco Bagnaia e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026.Dopo otto stagioni ricche di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno strade diverse al termine del Mondiale MotoGP 2026. Il GP di Valencia sarà l’ultima gara in cui Pecco porterà in pista il rosso del Ducati Lenovo Team.Un percorso di crescita comune, fondato su fiducia, impegno e sostegno reciproco, che ha riportato il Titolo Piloti a Borgo Panigale quindici anni dopo l’impresa di Casey Stoner: dal 2007 al 2022, fino alla consacrazione definitiva con il secondo titolo nel 2023. In questi anni sono arrivati 31 vittorie (11 solo nel 2024), 62 podi e 28 pole position. Considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio italiano, Pecco è approdato in Ducati giovanissimo, da rookie MotoGP, nel 2019. Grazie al lavoro di un team tecnico di altissimo livello, alla cura maniacale dei dettagli e allo sviluppo costante di ogni componente, ha portato la Desmosedici GP — la moto che sognava da bambino — al massimo del suo potenziale.Una partnership sportiva vincente, ma anche un legame personale profondo: Bagnaia è cresciuto professionalmente e umanamente dentro i box Ducati Corse, diventando il pilota più vincente di sempre sulla Desmosedici GP.Nel rispetto di un rapporto così forte e consolidato, Ducati e Pecco daranno il massimo fino all’ultima gara del 2026 per chiudere questo ciclo nel miglior modo possibile.

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