MotoGP | Raul Fernandez rinnova con Trackhouse

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Trackhouse MotoGP Team ha confermato Raul Fernandez per le prossime due stagioni, 2027 e 2028.

Di seguito il comunicato della squadra statunitense che in questa stagione è grande protagonista con lo stesso pilota spagnolo e con il giapponese Ai Ogura.

Il SuperFile Trackhouse MotoGP Team, parte del Trackhouse Entertainment Group, è lieto di confermare che proseguirà la collaborazione con Raul Fernandez per le stagioni 2027 e 2028 del Campionato del Mondo MotoGP.

Entrato nel progetto Trackhouse fin dal suo avvio, alla vigilia del 2024, Fernandez è diventato una figura centrale nella crescita della squadra lungo le sue prime tre stagioni. In questo periodo ha firmato momenti chiave della storia del team: dai podi nelle Sprint del 2025 a Mandalika e Phillip Island, fino alla sua prima vittoria in un Gran Premio per la squadra, conquistata in Australia. Dopo aver chiuso il 2025 con un secondo posto nell’ultimo GP di Valencia, nel 2026 ha già raccolto tre podi nelle gare lunghe e tre nelle Sprint, con successi in Italia e Olanda.

Il rinnovo biennale con la squadra americana permette a Fernandez e Trackhouse di continuare a costruire insieme un percorso ricco di risultati e di aggiungere nuovi capitoli alla loro storia nella nuova era della MotoGP.

Dichiarazioni Justin Marks – Owner, Trackhouse Entertainment Group Rinnovo Raul Fernandez

“Noi di Trackhouse siamo entusiasti di annunciare che Raul Fernandez resterà con il team per le prossime due stagioni. Fin dall’inizio del nostro percorso, Raul ha dimostrato un impegno totale verso la nostra missione e i nostri obiettivi. È cresciuto come pilota, sia in pista sia nel modo in cui prepara il lavoro, nell’approccio e nella maturità. Crediamo che questa squadra e queste moto abbiano il potenziale per essere una presenza costante nella lotta per il titolo negli anni a venire, e che Raul possa aiutarci a raggiungere traguardi importanti in questo sport.”

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