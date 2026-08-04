MotoGP | GP Silverstone, Di Giannantonio: “Arriviamo in Gran Bretagna con sensazioni positive”

Fabio Di Giannantonio si presenta a Silverstone con una determinazione rinnovata e la volontà di rimettere ordine alla propria classifica dopo la battuta d’arresto del Sachsenring.

Pur essendo scivolato indietro nella graduatoria, il romano resta quinto con 184 punti e arriva in Gran Bretagna con l’intenzione chiara di tornare a occupare le zone nobili della classifica, proprio sul tracciato dove dodici mesi fa aveva centrato un brillante terzo posto nella Sprint.

Il weekend britannico rappresenta per lui un crocevia importante: confermare la solidità mostrata nella prima parte di stagione e inaugurare con la stessa intensità anche la seconda metà del campionato, affrontata con energie ritrovate, una preparazione accurata e la consapevolezza di avere un pacchetto tecnico competitivo.

A Silverstone, circuito lungo, scorrevole e ricco di cambi di direzione, Di Giannantonio ritrova un ambiente che gli si addice e che richiama alcune caratteristiche di Austin, pista che lui apprezza particolarmente. L’obiettivo è chiaro: trasformare le sensazioni positive accumulate durante la pausa estiva in risultati concreti, lasciandosi alle spalle l’errore del Sachsenring e riprendendo il filo di una stagione che, fino a quel punto, aveva mostrato continuità, velocità e maturità. Il meteo inglese, come sempre, potrebbe introdurre variabili imprevedibili, ma il pilota romano e la sua squadra si dichiarano pronti ad affrontare qualsiasi scenario, forti del lavoro svolto e della fiducia nel proprio potenziale.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Sono contento di tornare in pista! In questa pausa estiva ho avuto modo di rilassarmi, ricaricare le batterie, ma anche di allenarmi, cosa che non avevo potuto fare prima della pausa per colpa dell’infortunio al dito. Sono stato anche in pista, sia con la Panigale che con le minimoto, abbiamo lavorato tanto per arrivare il più pronto possibile all’appuntamento di Silverstone. La pista è molto lunga e simile ad Austin, quindi mi piace tantissimo! Arriviamo in Gran Bretagna con sensazioni positive: qui lo scorso anno ho conquistato il podio nella Sprint e abbiamo voglia di riscattarci dopo l’errore del Sachsenring, ma abbiamo un ottimo pacchetto e non vediamo l’ora di confermare il nostro potenziale. Il meteo potrebbe giocare un ruolo chiave, ma noi saremo pronti in qualsiasi condizione.”

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