MotoGP | Pol Espargarò sostituirà Maverick Vinales a Silverstone

Maverick Vinales sarà sostituito da Pol Espargaró nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna MotoGP, mentre continua a gestire gli effetti dell’infortunio riportato al Sachsenring nel 2025.

Il pilota di Figueres sta attraversando un periodo complesso dopo l’incidente, con diversi contrattempi che hanno influenzato il suo rientro alle competizioni. In seguito all’operazione effettuata all’inizio dell’anno, ha continuato a lavorare a stretto contatto con gli specialisti medici, con Tech3 e con KTM all’interno del suo programma di riabilitazione.

Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Centre (APC), Vinales ha deciso di non correre questo fine settimana per concentrarsi sul recupero. Di conseguenza, Espargaró subentrerà per il Round #12 del Campionato in programma a Silverstone.

Il pilota riserva KTM è un volto noto nel box Tech3: ha debuttato nella classe regina proprio con il team nel 2014 e ha disputato 70 gare MotoGP con la squadra francese. Il campione del mondo Moto2 2013 aveva inoltre già sostituito il connazionale durante una precedente assenza per infortunio nel 2025.

Dichiarazioni Maverick Vinales Assenza GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Durante la pausa estiva abbiamo continuato a cercare il motivo per cui non riuscivo a recuperare la forza nella rotazione esterna del braccio sinistro, mentre la rotazione interna aveva mostrato un miglioramento significativo negli ultimi mesi. Ulteriori esami medici hanno evidenziato che, sebbene il mio sovraspinato sia completamente guarito, c’è anche una piccola lesione nell’infraspinato che non avevamo individuato fino alla scorsa settimana. Ora stiamo lavorando al miglior piano di recupero. Non è la notizia migliore, visto che la seconda parte della stagione sta iniziando adesso. Non so quanto tempo ci vorrà, ma metterò tutto – come sempre – in questo recupero.”

Dichiarazioni Pol Espargaró Sostituzione Maverick Vinales GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Ho sentimenti contrastanti riguardo a questo. Da un lato, mi sento triste: non è mai piacevole salire sulla moto in una situazione del genere, quando un pilota è infortunato e non può correre, soprattutto quando si tratta di Maverick. È davvero un peccato. Dall’altro lato, correre è nel mio sangue. Ho corso per tutta la vita e mi manca tantissimo, quindi questa è anche una grande opportunità per me. Sono stato con Tech3 per tutta la mia carriera e mi sento parte della famiglia, quindi mi sento sempre a mio agio quando torno in questo box. Avrò bisogno di un po’ di tempo per riadattarmi alla categoria, dato che negli ultimi tempi ho principalmente testato la RC16 per il nuovo progetto e non sono stato sulla 1000cc da un po’, ma dopo un paio di sessioni sarò pronto. Non vedo l’ora di tornare a correre e fare del mio meglio per ottenere buoni risultati per Tech3.”

Dichiarazioni Nicolas Goyon, Team Manager Red Bull KTM Tech3 Sostituzione Maverick Vinales GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Ovviamente non è la notizia che avremmo voluto annunciare dopo la pausa estiva, e tutto il team è molto dispiaciuto per Maverick, ma Pol fa parte della famiglia Tech3 da molto tempo ed è sicuramente il sostituto giusto in queste circostanze. Auguriamo a Maverick una pronta guarigione e speriamo di rivederlo sulla moto nella prossima gara di Aragón.”