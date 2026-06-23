MotoGP | GP Assen, Di Giannantonio: “Pista incredibile”

La squalifica di Marco Bezzecchi ad Assen ha di fatto riaperto un Mondiale che comunque era ancora tutto da giocare. Ad “approfittarne” anche Fabio Di Giannantonio, che arriva in Olanda con “soli” 23 punti da recuperare al riminese dell’Aprilia.

Il pilota del VR46 Racing Team rimane tutt’ora il miglior rider Ducati in classifica e al “TT” di Assen proverà ad accorciare ancora le distanze.

“Diggia” ha come obiettivo quello di tornare sul podio per confermarsi ancora una volta protagonista. Ad Assen, il pilota romano ha conquistato una seconda posizione nel 2016 (Moto3) e ha sfiorato il podio Sprint nella scorsa edizione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Assen è una pista incredibile, storica! Poi è molto veloce e penso che potremo portare tante soluzioni di setup che abbiamo provato anche a Brno. Arriviamo in Olanda carichi, ma soprattutto con tanta voglia di riscattarci perché una quarta posizione non ci basta e l’obiettivo sarà continuare a spingere. Questo weekend rappresenterà una nuova buona opportunità per fare un bel lavoro.”

Il GP d’Olanda MotoGP 2026 si apre con un nuovo scenario nella lotta al titolo: la squalifica di Marco Bezzecchi ha compattato la classifica e ha offerto a Fabio Di Giannantonio un’occasione preziosa per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Il pilota romano del VR46 Racing Team, miglior interprete Ducati della stagione, arriva ad Assen con un distacco di soli 23 punti dal leader e con la consapevolezza di poter diventare un protagonista assoluto del weekend.

Assen è una pista che il #49 della Ducati conosce bene e che ha già saputo interpretare con grande efficacia in passato. La sua seconda posizione nel 2016 in Moto3 e la prestazione solida nella Sprint del 2025 sono segnali chiari di un feeling naturale con il TT Circuit, un tracciato iconico che esalta i piloti capaci di mantenere alta la velocità in percorrenza e di gestire con precisione i rapidi cambi di direzione.

Il romano arriva nei Paesi Bassi con un obiettivo chiaro: tornare sul podio. La quarta posizione ottenuta a Brno gli è andata stretta, come lui stesso ha ammesso, e il weekend olandese rappresenta una nuova opportunità per confermare la crescita mostrata nelle ultime gare. La Ducati ha dimostrato di essere competitiva sui tracciati veloci, e le soluzioni di setup testate a Brno potrebbero rivelarsi decisive anche ad Assen, dove la stabilità nei curvoni e la precisione in inserimento sono fondamentali.

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