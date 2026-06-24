MotoGP | Ufficiale: Pedro Acosta al fianco di Marc Marquez

Dopo aver annunciato il divorzio da Francesco Bagnaia a fine stagione, Ducati mette a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni e guarda al futuro assicurandosi uno dei talenti più cristallini della MotoGP. La Casa di Borgo Panigale ha infatti annunciato l’ingaggio di Pedro Acosta per le stagioni 2027 e 2028. Lo spagnolo, nato nel 2004, entrerà a far parte del Ducati Lenovo Team e guiderà la Desmosedici GP ufficiale accanto a Marc Marquez. Una scelta che conferma la volontà del costruttore emiliano di continuare a investire sui migliori giovani talenti del Motomondiale, affiancando all’esperienza e al carisma dell’otto volte campione del mondo, un pilota considerato unanimemente tra i più forti della nuova generazione.

Acosta ha bruciato le tappe fin dal suo arrivo nel Campionato del Mondo, conquistando i titoli iridati in Moto3 e Moto2 in appena tre stagioni. Il debutto nella classe regina ha ulteriormente confermato le aspettative: Rookie of the Year nel 2024, quarto nella classifica generale del 2025 e già autore di 13 podi nella massima categoria.

L’arrivo del pilota murciano rappresenta un passaggio strategico per Ducati, che dopo aver blindato Marc Marquez punta ora a costruire una line-up capace di garantire competitività immediata e continuità nel lungo periodo.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna su Pedro Acosta in Ducati

“Pedro rappresenta il candidato ideale per il futuro del Ducati Lenovo Team. Dopo la conferma di Marc, volevamo aggiungere al progetto di sviluppo della Desmosedici GP un pilota giovane e veloce.

Pedro, oltre a essere un talento indiscusso, ha dimostrato una precocità straordinaria. In meno di sei anni nel Campionato del Mondo ha conquistato due titoli nelle classi minori e ottenuto prestazioni davvero convincenti in MotoGP. Il suo arrivo nel Team sarà uno stimolo per tutti; ci aiuterà a crescere e noi lo accompagneremo nel percorso verso la piena maturità come pilota. Sono convinto che, con il supporto della nostra squadra e il giusto tempo a disposizione, il suo contributo ci permetterà sicuramente di compiere un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni e risultati”

Dichiarazioni Claudio Domenicali su ingaggio Pedro Acosta

“Pedro è senza dubbio uno dei giovani piloti più talentuosi del paddock della MotoGP. A soli 22 anni è il tipo di pilota con cui si può scrivere un nuovo ed entusiasmante capitolo. Ci è sempre piaciuto e lo seguiamo da tempo, sia per ciò che ha ottenuto in pista sia per la sua personalità diretta e spontanea, che siamo certi farà innamorare i Ducatisti una volta vestito di rosso. Crediamo che, accanto a Marc, rappresenti il complemento ideale per una squadra che, facendo leva sulla propria storia e sui risultati raggiunti negli ultimi anni, vuole continuare a essere protagonista anche in futuro e rimanere un punto di riferimento, ammirato, rispettato e sostenuto dai tifosi Ducati in tutto il mondo”