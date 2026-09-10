MotoGP | Ogura salta anche la gara di Misano

Per il secondo weekend consecutivo, il SuperFile Trackhouse MotoGP Team affronterà il weekend di gara senza Ai Ogura, questa volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Nonostante l’intervento chirurgico effettuato alla vigilia di Aragon e la speranza che una settimana di riabilitazione al pollice sinistro, infortunato durante un allenamento di motocross in Giappone dopo Silverstone, potesse consentirgli di correre a Misano, l’ultima valutazione medica svolta martedì sera a Barcellona ha stabilito che la guarigione non è ancora sufficiente per permettergli di guidare. Di conseguenza, Ogura si è ritirato dal GP di San Marino.

Lorenzo Savadori, collaudatore ufficiale Aprilia e sostituto last‑minute di Ogura ad Aragon, non è disponibile per questo fine settimana a Misano, lasciando la squadra costretta a schierare il solo #25 Raul Fernandez.

Ogura resterà a Barcellona per concentrarsi sul recupero fisico in vista del Gran Premio d’Austria, in programma tra una settimana.

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