MotoGP | GP Giappone, Martin: “Sono qui per vincere ma non sempre si può”

Jorge Martin ha archiviato il Gran Premio del Giappone con un secondo posto arrivato nella gara “lunga” della domenica, un risultato che lo lascia ancora in vetta alla classifica iridata anche se con soli 2 punti su Marc Marquez.

Lo spagnolo dell’Aprilia è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio del Giappone, disputando una gara ad altissimo livello e mantenendo un ritmo competitivo dall’inizio alla fine. Soltanto Marc Marquez in stato di grazia è riuscito a impedirgli di conquistare quella vittoria che continua a rincorrere con determinazione in questa stagione.

Nonostante il piazzamento d’onore, Martin ha mostrato grande soddisfazione per il lavoro svolto durante il weekend. La sensazione, infatti, è quella di una squadra sempre più competitiva e di una moto capace di giocarsela stabilmente contro i migliori riferimenti della MotoGP. A Motegi il numero uno ha confermato ancora una volta di essere pienamente in corsa per il titolo mondiale, aggiungendo punti importanti a una classifica che resta apertissima. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP al termine del Gran Premio del Giappone.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho guidato molto bene, ci sono stati giorni in cui ho guidato anche meglio, ma contro Marc Marquez non puoi permetterti alcun errore. Oggi ho dovuto gestire alcuni fattori che erano un po’ fuori dal mio controllo, ma sono comunque soddisfatto: il passo è stato fortissimo dall’inizio alla fine.

Ho provato a spingere fino all’ultimo giro, ma lui ne aveva qualcosa in più. È un bel secondo posto che ci porta avanti e ci mantiene pienamente in lotta per il campionato. Mi piace molto Mandalika (prossima gara in programma la settimana prossima, ndr), è una pista su cui in passato ho sempre fatto bene. Questo non significa che saremo subito fortissimi, ma è un tracciato in cui abbiamo un bel potenziale.

Mi sento privilegiato a essere a questo punto della stagione a lottare con Marc, soprattutto pensando a dove eravamo un anno fa. Sono molto felice, stiamo facendo un gran lavoro e l’Aprilia sta andando in modo incredibile. Mi sento bene e abbiamo tutto ciò che serve per lottare. Anche qui, pur avendo un feeling incredibile con le gomme, ho avuto qualche problema con il consumo di carburante. Nell’ultimo giro temevo persino di non riuscire ad arrivare al traguardo, quindi ho dovuto evitare di spalancare il gas e quasi mi riprendeva Bezzecchi. Come guida e sensazioni sulla moto siamo veramente forti. Manca davvero poco: vorrei conquistare la vittoria, non faccio secondo perché mi accontento. Sono qui per vincere, e anche se a volte non è possibile perché sto lottando contro i migliori, il momento arriverà. Quando Marc mi ha sorpassato ho provato a contro-staccare, ma lui si è difeso benissimo ovunque. Quando ti ritrovi dietro diventa tutto più difficile: non riuscivo più a staccare forte sul dritto. Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, perché lui riesce a guidare normalmente anche quando è in scia ravvicinata, mentre noi tendiamo a perdere un po’ di terreno. È sicuramente un punto su cui lavorare.”

Foto: Michelin

3.5/5 - (17 votes)