MotoGP | GP Misano, traguardo storico per Bagnaia: “Non mi tiro indietro”

Il paddock della MotoGP si prepara a vivere un nuovo capitolo al Misano World Circuit Marco Simoncelli, quattordicesima tappa del Mondiale 2026, un luogo che più di ogni altro rappresenta la casa della Ducati e dei suoi tifosi.

Il tracciato romagnolo, infatti, è diventato negli anni un punto di riferimento per la Desmosedici, capace di imporsi con continuità e di costruire una tradizione vincente che parte dal successo di Casey Stoner nel 2007 e prosegue con le affermazioni di Andrea Dovizioso nel 2018, di Pecco Bagnaia nel 2021 e 2022, di Jorge Martin nel 2023, di Enea Bastianini nel 2024 nel GP dell’Emilia-Romagna, fino ai due trionfi consecutivi firmati da Marc Marquez nel 2024 e 2025. Otto vittorie complessive che raccontano un dominio tecnico e una perfetta sintonia tra moto e circuito, rendendo Misano uno dei terreni più favorevoli per la Rossa di Borgo Panigale.

Il weekend 2026 avrà però un significato ancora più speciale: Pecco Bagnaia raggiungerà un traguardo storico diventando il pilota con più partenze nella storia di Ducati Corse in MotoGP. Domenica toccherà quota 142 start, dal debutto nel GP del Qatar 2019 fino all’appuntamento di San Marino, superando le 141 presenze di Dovizioso e le 108 di Héctor Barberá. Un record che non è solo numerico, ma rappresenta l’essenza del percorso di Bagnaia all’interno del progetto Ducati: otto stagioni di crescita, pressione, successi e maturità sportiva.

Il suo cammino è stato scandito da risultati che parlano da soli: 2 titoli mondiali, 31 vittorie, 63 podi e 22 pole position. Numeri che testimoniano una leadership tecnica e mentale costruita nel tempo, diventando il riferimento assoluto della squadra e uno dei piloti più completi della categoria. Arriva a Misano dopo un fine settimana complicato, ma con la consapevolezza di essere a soli 22,7 km da casa, circondato dal calore dei tifosi che lo hanno accompagnato in ogni fase della sua avventura in rosso.

Per Bagnaia sarà l’ultimo grande abbraccio italiano della stagione, un momento carico di emozione e significato, in un circuito che ha spesso rappresentato una svolta nei suoi campionati. Misano non è solo una gara: è un simbolo, un ponte tra passato, presente e futuro della sua storia con Ducati.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Misano MotoGP 2026

“Ad Aragón abbiamo sofferto, ma non è da me tirarmi indietro. Torniamo quindi subito al lavoro con tutta la squadra su una pista davvero speciale: la mia vera pista di casa, davanti a tutti i Ducatisti. Non ci arrendiamo e continuiamo a spingere per tornare a essere protagonisti. Sono sicuro che il tifo e il sostegno degli appassionati potranno darmi, come in passato, quel qualcosa in più.”

Informazioni Circuito Misano

Paese: Italia

Nome: Misano World Circuit Marco Simoncelli

Record del circuito: Bagnaia (Ducati) 01:30.031 – 2024

Velocità massima: Bezzecchi (Ducati), 305.9 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4.23 km

Durata della gara sprint: 13 giri

Durata della gara: 27 giri

Curve: 16 (10 a destra, 6 a sinistra)

Risultati 2025

Podio: 1° M. Marquez (Ducati), 2° M. Bezzecchi (Ducati), 3° A. Marquez (Ducati)

Vincitore Sprint: M. Bezzecchi (Aprilia)

Pole Position: M. Bezzecchi (Aprilia) – 01:30.134

Giro più veloce in gara: M. Márquez (Ducati) – 01:31.290

Statistiche Pecco Bagnaia

GP disputati: 247 (142 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 86 (63 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 14

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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