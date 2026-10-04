MotoGP | Gp Giappone: Marquez batte Martin, Bezzecchi chiude terzo davanti a Bastianini

MotoGP Gara Gp Giappone Motegi – Bottino pieno a Motegi per Marc Marquez, con il nove volte iridato della Ducati che si porta a casa 37 punti, 12 della gara Sprint del sabato e 25 della gara “lunga” della domenica.

In Giappone, dove lo scorso anno festeggiò il nono Titolo iridato, il pilota di Cervera porta a casa la sesta vittoria stagionale, 79esima in Top Class, 105esima in carriera.

Battuto un combattivo Jorge Martin su Aprilia, che partito dalla pole position ha resistito 11 giri, per poi arrendersi alla curva 9. Non una resa totale visto che fino alla fine “Martinator” ha tagliato il traguardo a 1.363s.

Si è dovuto sudare il terzo gradino del podio Marco Bezzecchi, che in sella alla seconda Aprilia Factory si è dovuto difendere dal ritorno di uno straordinario Enea Bastiani, che in sella alla KTM del Team Tech3 è arrivato quarto a soli 0.078s dal concittadino riminese.

La “Bestia” ha anche ottenuto il giro più veloce della gara, questo a testimonianza della sua grande competitività in questo weekend nipponico.

Bella la battaglia per la quinta posizione tra Pedro Acosta (KTM Factory) e i piloti del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura e Raul Fernandez, con quest’ultimo quinto al traguardo davanti al giapponese e al connazionale della casa austriaca.

Ottavo posto per Pecco Bagnaia che in sella alla seconda Ducati Factory ha chiuso ad oltre venti secondi dal team-mate Marc Marquez. Il tre volte iridato ha preceduto la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer e Luca Marini, con la migliore delle Honda, la RC213V con livrea storica del Team Factory.

A punti anche Brad Binder su KTM Factory, 11esimo, Fabio Quartararo su Yamaha Factory, 12esimo, Somkiat Chantra con la Honda Factory (sostituisce Joan Mir, ndr), 13esimo, il rientrante Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Dietro all’italo-brasiliano Alex Rins con la Yamaha Factory, Toprak Razgatlioglu con la Yamaha Pramac, Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Jack Miller con la seconda Yamaha Pramac e Johann Zarco con la Honda del Team LCR (per il francese doppio long lap penalty per infrazione commessa nel warm up, ndr).

Caduti senza conseguenze, Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP, era in rimonta dopo aver effettuato il doppio long lap penalty inflitto per lo “strike” della Sprint Race dove aveva coinvolto gli incolpevoli Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, ndr) e il rookie Diogo Moreira (Honda LCR), a podio nella Sprint Race.

La classifica iridata vede al comando Martin con 333 punti contro i 331 di Marc Marquez e i 284 di Marco Bezzecchi. Acosta è quarto a quota 243 punti.

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