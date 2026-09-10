MotoGP | GP Misano, Marquez: “Pista dove posso esprimermi al meglio”

Marc Marquez arriva a Misano dopo il perfetto weekend di Aragon, dove ha portato a casa ben 37 punti, riavvicinandosi alla vetta del Mondiale.

La pista romagnola si adatta al suo stile di guida e lo scorso anno il #93 della Ducati vinse la gara “lunga” della domenica davanti a Marco Bezzecchi e a suo fratello Alex Marquez.

L’obiettivo è quello di tirare fuori il massimo dalla sua Desmodedici e lottare per la quinta vittoria stagionale, dopo che ad Aragon aveva raggiunto quota quattro successi dopo quelli di Balaton, Brno e Sachsenring.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Misano MotoGP 2026

“Ad Aragón abbiamo fatto bottino pieno ed era l’obiettivo. Il MotorLand è una pista che si adatta molto al mio stile di guida. Qui a Misano sarà un po’ più complicato, ma è comunque un tracciato dove posso cercare di esprimermi al meglio e spingere la Desmosedici GP al massimo delle sue potenzialità. In più ci saranno tantissimi tifosi Ducatisti, che possono sicuramente darti quell’extra in più.”

Il weekend di Aragon ha rappresentato molto più di un semplice risultato pieno: è stato la conferma che il #93 ha ritrovato quella combinazione di velocità, lucidità e aggressività controllata che lo ha reso uno dei piloti più dominanti della storia della MotoGP. Misano, con le sue caratteristiche tecniche e il suo pubblico infuocato, diventa quindi un banco di prova ideale per misurare la continuità di questo stato di forma.

Il tracciato romagnolo è noto per essere estremamente tecnico: curve veloci alternate a sezioni più lente, cambi di direzione rapidi e un asfalto che richiede precisione millimetrica. È un circuito dove la Desmosedici GP può esprimere al meglio la sua stabilità in frenata e la capacità di generare trazione in uscita di curva, ma allo stesso tempo è un layout che premia chi sa interpretare ogni fase della gara con intelligenza. Marquez, in questo, è maestro: la sua abilità nel leggere l’evoluzione della pista e nel gestire le gomme è spesso ciò che fa la differenza nei finali di gara.

Informazioni Circuito Misano

Paese: Italia

Nome: Misano World Circuit Marco Simoncelli

Record del circuito: Bagnaia (Ducati) 01:30.031 – 2024

Velocità massima: Bezzecchi (Ducati), 305.9 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4.23 km

Durata della gara sprint: 13 giri

Durata della gara: 27 giri

Curve: 16 (10 a destra, 6 a sinistra)

Risultati 2025

Podio: 1° M. Marquez (Ducati), 2° M. Bezzecchi (Ducati), 3° A. Marquez (Ducati)

Vincitore Sprint: M. Bezzecchi (Aprilia)

Pole Position: M. Bezzecchi (Aprilia) – 01:30.134

Giro più veloce in gara: M. Márquez (Ducati) – 01:31.290

Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 296 (218 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 103 (77 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 169 (130 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 20

Pole position: 105 (77 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

3/5 - (8 votes)