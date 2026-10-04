MotoGP | GP Giappone, Bezzecchi: “Ho dato il massimo, risultato dedicato a una persona cara”

Dopo una Sprint Race complicata e un fine settimana che lui stesso ha definito “particolare”, Marco Bezzecchi lascia Motegi con un terzo posto che se da una parte lo gratifica, dall’altra parte lo allontana dalla vetta della classifica iridata.

Il pilota riminese è riuscito a reagire nel momento più importante, conquistando il podio al termine di una gara lunga, intensa e ricca di difficoltà da gestire. Un risultato che rappresenta una conferma dei progressi mostrati nel corso del weekend, ma anche un segnale incoraggiante in una fase della stagione in cui il romagnolo è ancora alla ricerca della continuità migliore.

Sul tracciato giapponese, il #72 dell’Aprilia ha dovuto costruire la sua prestazione giro dopo giro. La prima parte della corsa non è stata semplice, soprattutto per alcune difficoltà in frenata che hanno limitato il suo potenziale nelle fasi iniziali. Nel tentativo di compensare queste problematiche ha provato a forzare maggiormente in accelerazione, accorgendosi però quasi subito del rischio di compromettere il rendimento degli pneumatici.

Alla fine si è dovuto difendere dal grande ritorno del concittadino riminese Enea Bastianini, che ha chiuso quarto con la KTM del Team Tech3. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“È stata una settimana un po’ particolare, ma sono contento: ho dato il massimo e ho portato a casa il miglior risultato possibile. Ci tenevo a rifarmi dopo la gara di ieri, dove qualcosa non aveva funzionato. È stata dura e ho faticato molto perché oggi Enea Bastianini era davvero aggressivo. Soprattutto nel finale, io miglioravo giro dopo giro facendo i miei personali, ma guardando la tabella vedevo che lui mi recuperava comunque due decimi al giro. È stato un finale tosto e combattuto, ma sono felice del risultato.

Vorrei dedicare questo traguardo a una persona cara che è scomparsa. Quando ti trovi dall’altra parte del mondo vorresti essere d’aiuto ed è difficile, ma sono contento di potergli dedicare questo risultato. Per quanto riguarda la gara, nella seconda parte andavo molto forte, mentre all’inizio ho incontrato qualche difficoltà in più, soprattutto perché non riuscivo a essere del tutto efficace in staccata. Forzando maggiormente in accelerazione mi sono reso conto, dopo pochi giri, che stavo esagerando e rischiavo di surriscaldare le gomme, quindi ho dovuto gestire la situazione.

Con il passare dei giri il feeling in staccata è migliorato, permettendomi di guidare con più efficacia e di aprire il gas in modo più dolce. I tempi si sono abbassati e per qualche giro sono riuscito ad avvicinarmi a Jorge Martin. L’unica insidia è stata la grande velocità di Bastianini, ma fortunatamente siamo riusciti a mantenerci davanti. Non credo di aver perso esplosività rispetto a inizio stagione. Semplicemente, Martin e Marquez hanno fatto un passo avanti e al momento sono più veloci. Dal mio rientro dall’infortunio devo ritrovare la capacità di essere incisivo fin dal venerdì, mentre ultimamente sono costretto a costruire il ritmo ed evolvere la guida giorno per giorno. Devo lavorare per colmare questo divario e cogliere ogni occasione.

Sentire la pressione di Bastianini alle mie spalle è stato sicuramente uno stimolo, ma senza il miglioramento del feeling sulla moto non sarebbe bastato per girare su questi tempi. Inoltre, verso fine gara ho avuto un problema con il sudore che scendeva all’interno della visiera: quando mi alzavo in staccata mi copriva la visuale, rendendo la guida davvero complessa. Non mi era mai capitata una cosa del genere, ma lavoreremo per trovare una soluzione.”

Foto: Michelin

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