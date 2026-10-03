MotoGP | GP Giappone Sprint Race: primo podio per Diogo Moreira

La Sprint Race di Motegi ha regalato una delle storie più belle del weekend. Diogo Moreira ha conquistato uno straordinario secondo posto, centrando il primo podio della sua carriera nella classe regina al termine di una gara disputata sempre ai massimi livelli.

Il giovane pilota brasiliano del Team LCR di Lucio Cecchinello ha saputo sfruttare ogni occasione, mantenendo un ritmo competitivo per tutta la gara, restando a contatto con i protagonisti della lotta per le posizioni di vertice.

Sul circuito di casa della Honda, Moreira ha confermato i progressi mostrati nelle ultime uscite, trovando un feeling particolarmente positivo con la RC213V fin dalle prime sessioni del fine settimana.

Decisivi sono stati anche gli episodi che hanno caratterizzato le fasi finali della gara, con il brasiliano che è rimasto concentrato sul proprio obiettivo senza commettere errori, cosa fatta invece da Martin e Bastianini, che toccando il verde in uscita dalla curva 10 all’ultimo giro sono stati retrocessi di una posizione a favore del brasiliano. Dopo aver dimostrato di poter sostenere il passo dei migliori, Moreira ha portato a casa un risultato che certifica la sua crescita in MotoGP e rafforza le sue ambizioni in vista della gara lunga della domenica. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Diogo Moreira Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“All’uscita ho visto che hanno toccato il verde (Martin e Bastianini, ndr), quindi ho pensato ‘devo finire la gara che siamo sul podio’, quindi sono abbastanza contento, anche del passo che abbiamo fatto. Anche il feeling era molto buono, noi e la Honda siamo abbastanza contenti. Ho spinto tanto e alla fine, all’ultimo giro, ero già un po’ al limite, ma ero lì con Enea e Martin, quindi ripeto quello che ho detto prima: sono contento del passo che abbiamo fatto. Penso che domani possiamo essere come sempre in Top8, possiamo farlo. Sono tranquillo, adesso anche di più visto che abbiamo fatto il podio. Honda forte a Motegi? Ho visto che l’anno scorso anche Joan (Mir) era andato forte, quindi qui la Honda va abbastanza bene. Il perché non lo so, Taka (Nakagami, tester della casa giapponese, ndr) ha fatto qualche test qui, quindi abbiamo un setup di base per iniziare il weekend, quindi penso che sia più facile. Alla fine abbiamo visto che qui la Honda va un pochettino meglio.”

Foto: Michelin

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