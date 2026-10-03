MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Marquez: “Gomma stabile per tutta la gara”

Marc Marquez conferma il suo straordinario feeling con le Sprint Race e a Motegi conquista la 22ª vittoria del sabato nella classe regina nella pista che lo scorso anno gli regalato il nono Titolo iridato.

Lo spagnolo della Ducati ha gestito la corsa con autorità, imponendo un ritmo che nessuno è riuscito a sostenere fino alla bandiera a scacchi. Dopo aver fatto una partenza e una prima curva perfette, ha controllato il vantaggio sugli inseguitori per gran parte della gara, il leader del Campionato ha aumentato il passo nel momento decisivo, mettendo definitivamente al sicuro il successo.

Oltre al risultato, il pilota di Cervera esce dalla Sprint con indicazioni positive anche sul fronte della gestione degli pneumatici, un aspetto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la gara lunga della domenica. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“La gomma era molto stabile per tutta la gara e questa era la cosa più importante. Il passo e il modo di guidare era bello, pulito. Oggi avevo passo, mi trovavo bene. Al nono giro ho visto che Martin era a 0.9 o 0.8 e allora mi sono detto: ‘Dai, spingiamo un po’ di più e andiamo’ per fare gli ultimi giri un po’ più rilassato. Gomme per la gara di domenica? Onestamente, questo non si sa mai, perché non voglio dirlo a voce alta, ma con tutte e due le gomme ho lavorato molto bene, costante e senza grandi problemi. La mia gomma ha lavorato bene, può dipendere dallo stile di guida, dalla potenza, ma è vero che sto guidando abbastanza bene. Venerdì con la media dietro mi sentivo bene, oggi con la soft anche; domani decideremo quale sarà meglio per noi. La cosa più importante è che abbiamo i dati, sia miei che di Pecco, della Sprint Race. È vero che Alex (suo fratello, ndr) e “Diggia” hanno finito presto (Alex ha fatto cadere involontariamente sia Di Giannantonio che Acosta nel corso del primo giro e per questo è stato penalizzato con un doppio long-lap penalty, ndr), questo sicuramente poteva aiutare per domani per scegliere bene la gomma posteriore, ma vedremo. Per il momento noi stiamo gestendo la situazione molto bene. Le mie partenze? È più istinto. Per questo mi piace zero il sabato, perché quando una cosa la fai due o tre volte, alla fine tutto è più vicino e il livello è più vicino. Sabato che è la prima volta che fai la partenza e che fai la prima curva puoi sorprendere gli avversari, ma per la domenica siamo in MotoGP e imparano in fretta.”

Foto: Michelin

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