MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Martin: “Peccato per la gomma posteriore”

Jorge Martin esce dalla Sprint Race di Motegi con un misto di soddisfazione e rammarico. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato tra i grandi protagonisti del sabato giapponese, conquistando la pole position e confermando in gara il netto miglioramento mostrato nel corso del weekend.

Dopo un venerdì complicato è riuscito a compiere un importante passo avanti sul fronte del ritmo, restando costantemente nelle posizioni di vertice e dimostrando di avere il potenziale per lottare con i migliori.

La sua gara, tuttavia, è stata condizionata da un inatteso calo della gomma posteriore nelle fasi decisive. Un problema che ha limitato le sue prestazioni negli ultimi giri e che non gli ha permesso di sfruttare fino in fondo la competitività mostrata per gran parte della Sprint. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Abbiamo fatto la pole position, poi secondi al traguardo. È vero che ho toccato un po’ il verde per difendermi e alla fine ci è andato un po’ male, però era l’unica opzione per tenere un po’ dietro Enea (Bastianini). Il bilancio è buono: abbiamo fatto un passo incredibile dietro Marc (Marquez), sono riuscito a fare quel 43 alto, non me lo aspettavo di andare così forte. Poi, a 6 giri dalla fine, ho iniziato a sentire un po’ di problemi, ho provato a gestire come ho potuto, però negli ultimi due o tre giri non c’era più niente, la gomma posteriore era finita.

È un peccato perché ovviamente era difficile battere Marc, ma sicuramente ero molto più vicino. Ma sono le gare, abbiamo fatto un bel weekend, primo podio per Aprilia qui e pronti per domani. Non abbiamo avuto questo problema durante il weekend, quindi non eravamo pronti. Non ho avuto mai nessun segnale che potevamo avere questo problema di blistering. In gara alla fine ho guidato come so: è vero che se riesci a dividere un po’ dove metti la temperatura va tutto meglio, però questa pista è tanto stop and go, non c’è tanto da cambiare. Vediamo domani: oggi abbiamo sofferto e penso che senza questo problema avrei potuto fare un po’ di più, però sono contento che il passo è buono e siamo forti. Scelta della gomma soft? Ho fatto quello che ho pensato che era meglio, cioè andare con la soft. Ovviamente, vedendo i problemi, sarà tosta, però lo decideremo per domani. Sono contento perché ieri ero molto più indietro come passo, oggi ero lì per lottare. Sono orgoglioso: pole position, poi lottando finché ho potuto per il discorso della gomma. Abbiamo un bel passo e domani tutto può capitare.”

Foto: Michelin

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