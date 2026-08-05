MotoGP | GP Silverstone, Marquez: “Pista estremamente impegnativa”

Il circus della MotoGP approda in Gran Bretagna per il dodicesimo round dell’anno, raccogliendo il testimone del mitico TT su un tracciato simbolo della storia del Motomondiale come Silverstone.

La tappa britannica, presente in calendario fin dal 1949 e disputata nel tempo tra Donington Park e Silverstone, ha regalato a Ducati ben cinque successi: dalle prime vittorie firmate da Casey Stoner a Donington nel 2007 e 2008, passando per il trionfo di Andrea Dovizioso nel 2017 e quello di Francesco Bagnaia nel 2022, fino alla splendida affermazione di Enea Bastianini nel 2024, arrivata proprio nel giorno in cui si celebravano i 75 anni del Campionato del Mondo. Nell’edizione 2025, Marc Marquez ha raccolto punti pesanti chiudendo secondo nella Sprint e conquistando il terzo posto nella gara lunga della domenica.

Il nove volte iridato ha sfruttato al massimo la pausa estiva per proseguire il recupero fisico e si ripresenta al lavoro forte del risultato pieno ottenuto al Sachsenring.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“In Germania è stato un weekend perfetto, dove siamo riusciti a sfruttare al massimo ogni occasione e a raccogliere tutti i punti possibili, salendo così al terzo posto in Campionato. Ho approfittato delle tre settimane di pausa per concedermi un po’ di relax, ma anche per recuperare energie e continuare con gli allenamenti. Silverstone è una pista lunga ed estremamente impegnativa, dove serviranno molte forze dal punto di vista fisico; in più c’è sempre l’incognita meteo, che come al solito potrà stravolgere le sorti della gara.”

Informazioni Circuito Silverstone

Paese: Regno Unito

Nome: Silverstone Circuit

Record del circuito: Quartararo (Yamaha) 01:57.233 – 2025

Velocità massima: Bastianini (Ducati), 340.6 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 5.9 km

Durata della gara sprint: 10 giri

Durata della gara: 20 giri

Curve: 18 (10 a destra, 8 a sinistra)

Risultati 2025 Silverstone

Podio: 1° Bezzecchi (Aprilia); 2° Zarco (Honda), 3° M. Márquez (Ducati),

Vincitore Sprint: A. Márquez (Ducati)

Pole Position: Quartararo (Yamaha) 01:57.233

Giro più veloce in gara: Bezzecchi (Aprilia) – 01:59.770

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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