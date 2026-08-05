MotoGP | Bagnaia torna in pista a Silverstone: fit to race decisivo dopo l’operazione al braccio

Pecco Bagnaia aprirà il fine settimana di Silverstone con un passaggio obbligato: il controllo medico per ottenere il fit to race.

Un rituale che questa volta assume un peso particolare, perché arriva a poche settimane dall’intervento chirurgico all’avambraccio destro, eseguito all’inizio di luglio per risolvere definitivamente i problemi di arm-pump.

Solo dopo il via libera dei medici il Campione della Ducati potrà tornare in sella alla sua Desmosedici GP e iniziare un weekend che si preannuncia intenso, tecnico e fisicamente impegnativo.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Silverstone è una pista fisicamente impegnativa, che affronto subito dopo l’intervento al braccio. Mi sento bene e ho recuperato in queste settimane di stop, ma non sono ancora risalito su una MotoGP, quindi dopo il fit-to-race sarà fondamentale capire le mie sensazioni e lavorare bene fin da subito. Silverstone è un circuito che mi piace molto: i tifosi sono tra i più affettuosi e l’atmosfera in pista è tra le più belle dell’intero calendario.”

La tappa britannica è storicamente una delle più dure dell’intero calendario MotoGP: il tracciato di Silverstone è lungo, veloce, ricco di cambi di direzione e richiede una condizione fisica impeccabile. Per Bagnaia, che arriva da alcune settimane di stop forzato, sarà fondamentale ritrovare subito il ritmo e valutare le sensazioni sul braccio operato. Il lavoro del team Ducati, insieme ai dati raccolti nelle passate edizioni, sarà decisivo per impostare un percorso di adattamento rapido e sicuro.

Il tre volte iridato arriva in Gran Bretagna con l’obiettivo di riprendere il filo della sua stagione. La gara inglese, spesso imprevedibile per condizioni meteo e grip variabile, rappresenta un banco di prova ideale per misurare la solidità del suo recupero e la competitività della Ducati in un contesto tecnico complesso.

L’attesa dei tifosi è altissima: Silverstone è uno dei palcoscenici più iconici del motorsport, e il pubblico britannico ha sempre riservato a Bagnaia un’accoglienza calorosa. Se il fit to race confermerà la sua idoneità, Pecco potrà finalmente tornare a fare ciò che ama: spingere al limite, ritrovare il feeling con la sua moto e provare a lasciare il segno in un weekend che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua stagione.

2.7/5 - (3 votes)