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MotoGP | GP Misano 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi10 Settembre, 2026
MotoGP | GP Misano 2026: Conferenza Stampa in DIRETTAMotoGP | GP Misano 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli dove, alle 16:00, di terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

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