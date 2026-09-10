MotoGP | GP Misano 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi10 Settembre, 2026
Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli dove, alle 16:00, di terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login