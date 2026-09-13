MotoGP | GP Misano, Marquez: “Vittoria importante in casa Ducati”

Bottino pieno per Marc Marquez al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 14esima gara della MotoGP 2026, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Dopo la vittoria nella Sprint Race, arrivata dopo uno “scatto” fulmineo in partenza, oggi a facilitargli la strada la caduta di Marco Bezzecchi, avvenuta nel corso del primo giro mentre il pole-man e pilota Aprilia era in testa.

Con questa vittoria Marquez si porta in testa al Campionato. E’ a pari punti con Jorge Martin ma lo precede come numero di vittorie. Sono cinque i successi in stagione, 78esima vittoria in MotoGP, 104esima in carriera, 131esimo podio in Top Class, ottava vittoria a Misano, settima in MotoGP. Sesta vittoria consecutiva della Ducati a Misano.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Misano MotoGP 2026

Paragoni e la gara: “Ciclismo, Pogacar… Ma come si è visto alla Vuelta una o due settimane fa, tutto può succedere nello sport, come si è visto anche oggi. Ma noi siamo concentrati, oramai tutti i pensieri [sono] dopo questa gara.”

Sulla gestione della corsa e i punti: “Sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa… Mi ero rilassato un po’ troppo all’inizio e mi ha sorpreso Martín con quell’attacco, ma dopo piano piano mi sono ripreso. Da quel punto, quando era primo, ho gestito un po’ il distacco come ho fatto ieri quando vedevo che Alex era vicino… Per provare a gestire il rischio. Abbiamo fatto una bella gara, l’importante sono 37 punti a Misano, a casa Ducati.”

Sul confronto con i rivali e la moto: “Sono due moto che vanno molto bene sia la Ducati che l’Aprilia, ma con uno stile completamente diverso. Una va forte nel veloce, una va forte al tornantino, così si deve gestire bene tutto. Sono convinto che sono nel Team e co la moto giusta per provare a lottare per questo Campionato fino alla fine.”

Su Bezzecchi e il suo approccio mentale: “Bezzecchi sarebbe stato un osso duro, sicuro. Ha fatto primo nel warm up, ha fatto la pole… Ma si gira al limite e quando vai al limite può cadere uno o l’altro, così sono le gare. La cosa più importante è che mi sento tranquillo, libero di mente. Dopo Aragon, questo weekend mi sentivo tranquillo e questo mi fa guidare ed essere convinto di quello che faccio. Essere convinto di quello che serve a me e provare a fare sempre il 100%. Ovviamente si può sbagliare, ma proviamo a fare questo percorso.”

Foto: Michelin

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