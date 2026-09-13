MotoGP | Gp Misano: cade Bezzecchi, vince Marquez che si porta in testa al Campionato

MotoGP GP Misano – Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha vissuto un grande colpo di scena nel corso del primo giro, quando il pole-man Marco Bezzecchi, scattato benissimo dalla pole, è scivolato dicendo addio ai sogni di gloria.

Al comando della gara si è portato quindi Marc Marquez, che dopo aver vinto la Sprint Race del sabato, ha guidato la corsa sino al settimo giro, quando il pilota della Ducati è stato sopravanzato dal connazionale dell’Aprilia Jorge Martin.

Quest’ultimo ha dato l’impressione di poter addirittura allungare, ma al giro 12 il nove volte iridato ha ripreso il comando delle operazioni senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Quinta vittoria stagionale per Marquez, 78esima in MotoGP, 104esima in carriera, 131esimo podio in Top Class, ottava vittoria a Misano, settima in MotoGP. Sesta vittoria consecutiva della Ducati a Misano.

Dietro nel frattempo Martin si era visto superare prima da Alex Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer con il pilota madrileno che ha chiuso quinto.

E’ stato proprio suo fratello Alex (in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP con livrea che ricordava quella di Marco Simoncelli, ndr) ad impensierirlo di più, ma alla fine ha chiuso secondo.

Terzo uno straordinario Pedro Acosta, ancora una volta miglior pilota KTM. Il pilota di Mazarron è stato autore di una grande gara e di grandi sorpassi, tra cui quello su Martin.

Ottima anche la gara di Fermin Aldeguer che in sella alla seconda Ducati del Gresini Racing ha chiuso quarto. Dietro a lui il sopracitato Martin e l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez.

Sei spagnoli nelle prime sei posizioni, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) settimo e migliore degli italiani.

Il pilota romano ha preceduto i connazionali Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Luca Marini (Honda HRC Castrol) e l’iridato 2021 della MotoGP fabio Quartararo (Yamaha Factory).

A punti anche Brad Binder (KTM Factory), Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Pol Espargarò (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla seconda KTM del Team Tech3).

Non hanno visto il traguardo oltre a Bezzecchi anche Jack Miller, Diogo Moreira, Joan Mir, il nostro Pecco Bagnaia (caduto nel corso del sesto giro, ndr), Alex Rins e Johann Zarco.

Cambia la classifica iridata che vede ora in testa Marc Marquez che si porta a pari punti con Martin (274) ma con più vittorie. Terzo posizione per Marco Bezzecchi a -33, mentre Fabio Di Giannantonio è quarto a -51.

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