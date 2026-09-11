MotoGP | GP Misano Day 1, Morbidelli: “Il mio sogno era di vincere il Mondiale in Top Class”

Franco Morbidelli correrà questo weekend l’ultima gara con la MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La sua avventura in Top Class terminerà infatti a fine stagione e l’italo-brasiliano ha ammesso che si infrange un sogno, quello di diventare Campione del Mondo della MotoGP.

Parlando dell’inizio del weekend di gara possiamo dire che lato risultato è positivo, visto il quinto tempo ottenuto, ma sulla gara “lunga” della domenica incombe un long-lap penalty per guida “lenta” pericolosa. Una penalità che non ci voleva in un weekend dove è presente anche il Team Owner Valentino Rossi. Ecco cosa ha detto “Morbido” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Il mio sogno era di vincere il Mondiale in MotoGP. E’ sempre bello sentire parlare Vale (Valentino Rossi) in generale e in particolare di moto e se mi riguarda ancora di più. Parlando della sessione devo dire che il venerdì mio presento sempre in un ottima forma e a partire con una buona velocitò, ma il prolema è che non riesco a migliorare andando avanti con il weekend, proveremo a farlo questo fine settimana.”

Il venerdì di Misano ha confermato una costante della carriera recente di Morbidelli: la capacità di partire forte, di trovare subito un buon feeling con la pista e di esprimere velocità naturale nelle prime sessioni. È un tratto che lo ha accompagnato anche negli anni più difficili, quando la fiducia sull’anteriore e la competitività generale non erano ai livelli desiderati. Il quinto tempo ottenuto nel Day 1 è un segnale incoraggiante, soprattutto in un weekend così carico di emozioni e significati personali.

La penalità del long-lap, però, rischia di complicare la gara lunga della domenica. Non è una sanzione pesante in termini assoluti, ma arriva nel momento meno opportuno. Morbidelli ha bisogno di costruire il suo ritmo, di non perdere contatto con il gruppo nei primi giri, e un long-lap può spezzare quella continuità che spesso gli è mancata nei weekend recenti. La motivazione, però, non gli manca: il desiderio di chiudere al meglio la sua storia in MotoGP è evidente nelle sue parole e nel suo atteggiamento.

La presenza del pubblico di casa, l’atmosfera del circuito intitolato a Marco Simoncelli e la consapevolezza di vivere uno degli ultimi capitoli della sua carriera in Top Class potrebbero rappresentare una spinta emotiva decisiva. Morbidelli ha sempre avuto una sensibilità particolare, un modo profondo di vivere le corse, e Misano è il luogo ideale per provare a trasformare questa sensibilità in prestazione.

Foto: Michelin