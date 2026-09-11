MotoGP | GP Misano Day 1, Alex Marquez: “Meglio del previsto”

Alex Marquez ha ottenuto il terzo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, gara in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota del Gresini Racing reduce dal quarto posto della gara domenicale di Aragon si è detto abbastanza soddisfatto della sua performance, questo nonostante qualche difficoltà con la gomma soft nella mattinata.

E’ comunque andata meglio del previsto e il #73 della Ducati ha centrato il primo obiettivo stagionale, l’accesso diretto in Q2. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Stamattina abbiamo avuto qualche difficoltà e con la soft qui si fa un po’ fatica, ma mi sono sentito meglio di quello che mi aspettavo. Oggi pomeriggio con la media mi sono sentito costante, l’obiettivo di oggi era il Q2. La soft qui ha più potenziale soprattutto nei primi dieci giri, ma non escludiamo la media per la Sprint. Domani forse riusciamo a rompere il muro del minuto 30.0.”

Con l’accesso diretto alla Q2, Alex ha raggiunto uno degli obiettivi principali del venerdì. Questo risultato gli permette di affrontare il sabato con maggiore serenità, potendo concentrarsi sul lavoro di rifinitura del setup e sulla preparazione della Sprint Race. In una MotoGP così serrata, evitare la Q1 è un vantaggio strategico enorme: meno rischi, meno traffico, più tempo per lavorare sul passo gara.

Le sue parole confermano che la scelta della gomma sarà cruciale per il resto del weekend. La soft ha un potenziale elevato nei primi dieci giri, ma la media offre maggiore stabilità e potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per la Sprint. Il riferimento al possibile “muro” del minuto e 30.0 indica che il team ha margine per migliorare ulteriormente, soprattutto nel time attack del sabato.

Foto: Michelin

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