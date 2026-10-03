MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Bagnaia: “Situazione difficile”

La Sprint Race di Motegi si è trasformata rapidamente in un pomeriggio giapponese da dimenticare per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati non è mai riuscito a trovare il ritmo necessario per risalire dalle posizioni di rincalzo e, con il passare dei giri, si è trovato a fare i conti con problemi sempre più evidenti alla gomma posteriore.

Una situazione resa ancora più complicata dal nuovo asfalto del tracciato giapponese, che ha creato diverse incognite sulla gestione degli pneumatici e sulle scelte da effettuare in gara.

Dopo aver provato a gestire il degrado e le difficoltà di grip, il #63 della casa di Borgo Panigale ha visto peggiorare progressivamente il comportamento della moto fino al ritiro anticipato. Le immagini della gomma posteriore al termine della Sprint hanno evidenziato in modo chiaro l’entità del problema, confermando le sensazioni accusate dal piemontese durante la gara. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Situazione difficile. Purtroppo, con l’asfalto nuovo, non sapevamo cosa aspettarci dalla gomma posteriore e abbiamo cercato di scegliere quella che avrebbe potuto rappresentare il compromesso migliore. Purtroppo, però, con la mancanza di grip tendi a scaldare di più lo pneumatico e possono succedere queste cose. In generale dobbiamo lavorare per fare un altro step domani, nella direzione di trovare più grip, e magari riusciremo a fare un po’ meglio.

Nella parte centrale di gara sentivo una mancanza di grip, ma quando sei in scia le gomme tendono a scaldarsi di più, quindi poteva anche essere per quello. Verso il sesto giro ho iniziato ad avere molte vibrazioni in ingresso curva e questo ha fatto sì che la gomma si scaldasse sempre di più: per cercare di non farla vibrare usavo maggiormente il freno posteriore, e questo ha avuto sempre più conseguenze sul prosieguo del giro.”

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