MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Bezzecchi: “Non abbiamo deciso la gomma a caso”

L’ottimo ritmo tenuto nella mattinata giapponese, ha fatto si che Marco Bezzecchi scegliesse la gomma media al posteriore in vista della Sprint Race di Motegi.

Purtroppo per lui e per l’Aprilia, la scelta si è rivelata errata e in gara il riminese non ha mai dato l’impressione di poter competere per la vittoria, chiudendo sesto.

Fin dai primi giri il #72 della casa veneta non è riuscito a trovare le stesse sensazioni positive avvertite in mattinata, accusando un calo di competitività che gli ha impedito di lottare per le posizioni di vertice. Nel finale ha provato ad alzare ulteriormente il livello di rischio per guadagnare terreno davanti a sé, senza però ottenere il progresso atteso sul cronometro.

Un risultato che il romagnolo considera inferiore alle aspettative, anche se alcuni punti raccolti permettono di guardare con fiducia alla gara lunga. Ora l’obiettivo è analizzare i dati e capire cosa non abbia funzionato per presentarsi più competitivo al Gran Premio della domenica. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Ovviamente c’era un piano, non abbiamo scelto a caso la gomma media al posteriore. Ieri abbiamo lavorato un po’ con la gomma soft: ho visto che ero veloce, ma non velocissimo, ed ero anche al limite con le temperature. Abbiamo notato che Marc (Marquez) con la media era stato veloce, quindi ci siamo detti: ‘Proviamo a lavorare un po’ con la media e vediamo che ritmo riesco ad avere’. Stamattina giravo molto forte, sul 1’43″3 al tredicesimo giro, ovvero un giro in più della durata della Sprint. Quando eravamo in griglia la temperatura era buona e ci permetteva di rischiare. Sapendo di essere tra i più al limite con le temperature della soft, ho deciso di azzardare la media. Purtroppo, però, in gara non sono mai riuscito a essere davvero veloce.

In generale mi sentivo un po’ peggio rispetto a stamattina in tutte le fasi di guida. Non vorrei parlare troppo presto o dire inesattezze senza prima aver controllato tutti i dati con la squadra, dato che non ho ancora ben chiaro cosa sia successo. Ora analizzeremo tutto per capire bene. Mi dispiace perché stamattina ero veloce ed è un peccato, ma qualcosina siamo riusciti a salvare. Non ci basta e non siamo contenti, ma domani c’è un’altra gara. Negli ultimi giri ho rischiato un po’ di più perché ho visto Ogura fare due lunghi alla curva 5 e ho pensato che avesse finito le gomme, sperando di poterlo passare. Ho azzardato davvero tanto, forse anche troppo per un sesto posto in una Sprint, ma volevo fari trovare pronto se si fosse presentata l’occasione. Alla fine, rischiando il doppio in tutte le staccate, ho migliorato solo di un decimo rispetto ai giri precedenti, quando invece ci si sarebbe aspettati una differenza maggiore.

Per quanto riguarda la gara di domani valuteremo anche la hard. Personalmente un po’ di dubbi sulla soft li avevo, proprio perché ieri ero al limite con le temperature e, non avendo disputato la Sprint con quella gomma, non ne conoscevo il degrado reale.”

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