MotoGP | GP Misano Day 1, Di Giannantonio: “Sono soddisfatto”

L’aria di casa porta sempre un’energia particolare, e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha inaugurato il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con il giusto spirito. Fabio Di Giannantonio ha chiuso il venerdì di Misano con un risultato solido e incoraggiante: quarto tempo e accesso diretto alla Q2 che ha infiammato il pubblico romagnolo presente sulle tribune.

Il pilota romano ha avviato il suo fine settimana casalingo con una Top10 nelle FP1, costruendo passo dopo passo una crescita costante lungo tutta la giornata. Nelle pre-qualifiche ha compiuto un ulteriore salto in avanti, migliorando sia il ritmo sul passo gara sia la velocità nel time attack. Il romano ha fermato il cronometro sull’1’30”285, un riferimento che gli è valso la quarta posizione nella sessione pomeridiana e, soprattutto, la qualificazione diretta alla Q2 del sabato.

Un avvio di weekend che conferma la sua competitività sul tracciato di Misano e che alimenta le aspettative del team e dei tifosi per il prosieguo del GP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Sono molto contento della mia performance di oggi, era quello che volevo. Quindi, la giornata è stata buona, siamo soddisfatti della velocità che abbiamo mostrato oggi con entrambe le mescole. Soprattutto con la media, il mio passo era molto buono, perciò penso che possiamo essere vicini alla vetta. Dobbiamo solo migliorare un po’ in frenata perché faccio ancora fatica e non riesco a essere incisivo come vorrei, ma siamo lì. Oggi c’era Vale nel box, abbiamo parlato molto e guardato i dati insieme. Stiamo facendo un grande lavoro, ma quando c’è lui è tutto diverso.”