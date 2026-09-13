MotoGP | GP Misano, Bagnaia: “Ho poco da dire onestamente”

Continua ad essere insostenibile la situazione di Pecco Bagnaia, che ha chiuso nella ghiaia la gara “lunga” della domenica del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota della Ducati non sa più che “pesci” prendere, anche oggi la sua moto era inguidabile, unica Desmosedici Factory nelle retrovie e mentre il suo team-mate Marc Marquez vince e si porta in testa al Campionato, lui annaspa sempre di più non riuscendo neanche a trovare le parole per una situazione a dir poco frustrante.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Misano MotoGP 2026

“Ho poco da dire onestamente, Ducati ha fatto un bel lavoro, hanno vinto. Purtroppo sono scivolato, la situazione non è facile e sto spingendo tanto e non ho il feeling purtroppo, quindi appena provo a fare qualcosa di diverso scivolo e mi dispiace molto perché la mia squadra sta lavorando veramente tanto per darmi la possibilità di andar bene, però i risultati non arrivano, quindi è difficile da accettare. Però questa è la realtà dei fatti, comunque sono scivolato anche oggi.”

Poi uno sguardo all’Austria: “L’Austria è una bellissima pista. Ho sempre fatto dei grandissimi weekend fino a 2 anni fa e quindi speriamo di riuscire a tornare a farlo.”

La crisi di Bagnaia assume ormai contorni che vanno oltre la semplice mancanza di risultati. A Misano, davanti al pubblico di casa, il tre volte iridato si è ritrovato nuovamente intrappolato in un limbo tecnico e mentale che sembra non avere via d’uscita. La Desmosedici che fino a due stagioni fa era il suo punto di forza oggi appare come una moto estranea, difficile da interpretare, incapace di offrirgli quella stabilità sull’avantreno che ha sempre rappresentato la base del suo stile di guida. Ogni tentativo di cambiare approccio si trasforma in una scivolata, ogni modifica rischia di peggiorare un equilibrio già precario.

Il confronto interno con Marc Marquez amplifica la sensazione di smarrimento. Lo spagnolo vola, domina, vince, guida la classifica e sembra aver trovato immediatamente una sintonia totale con la Ducati. Bagnaia, invece, fatica persino a restare nella top ten. È un paradosso tecnico e umano che pesa come un macigno, perché mette in discussione certezze che Pecco pensava di aver consolidato negli anni migliori della sua carriera. La frustrazione che traspare dalle sue parole non è solo sportiva: è la consapevolezza di un campione che sente di non riuscire più a esprimere il proprio valore.

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