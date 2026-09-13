MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Non cerco giustificazioni”

Grande delusione nel box Aprilia lato Marco Bezzecchi. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del riminese è durato infatti un solo giro.

Partito benissimo dalla pole, ha tenuto la testa della gara sino alle curve dopo il curvone, quando la sua Aprilia lo ha “lasciato” finendo nella sabbia.

Un brutto colpo sia dal punto di vista numerico (sono 33 i punti di svantaggio dalla vetta del Campionato occupata a pari punti da Marc Marquez e Jorge Martin, ndr) che da quello psicologico. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Misano MotoGP 2026

“Non cerco particolari giustificazioni. Alla fine ho cercato di stare in testa, ho cercato di spingere, di mettere subito un buon ritmo e purtroppo, quando spingi gli errori possono succedere. Ovvio, sarebbe meglio non farli, però alla fine ormai è andata così, non posso tornare indietro nel tempo. Purtroppo mi si è chiuso davanti alla 13.”

Sui lati positivi del weekend

“Alla fine mi rimangono comunque tante cose positive durante il weekend: chiaramente una buona velocità, una buona Sprint, una buona qualifica… Questo è ottimo. Purtroppo oggi è andata così, fortunatamente c’è l’Austria abbastanza presto, quindi ritorniamo presto in sella e questo sicuramente ci darà una mano.”

Sulla gestione della gara e il primo giro

“In realtà non più di tanto [troppo carico]. Il mio obiettivo era cercare di arrivare al T3 davanti e fino a quel momento stava andando tutto liscio. Ovviamente per le prime curve mi ero studiato un po’ come fare, avevo pensato e ragionato su come cercare di adattarmi alle situazioni che mi si potevano presentare.”

Sulla dinamica dell’incidente

“Il problema è stato che ho preso una grande sbacchettata nel Curvone che mi ha un po’ condizionato la frenata: non sono riuscito a fare la linea giusta, sono andato un pelino largo alla 12 e quindi per metterla dentro alla 13 ho dovuto tirare un pelino di più nel manubrio. Col pieno, in un attimo mi è ‘sparita’ da sotto… Adesso a posteriori dico ‘Sì, chiaramente forse ero troppo carico’, però quando sono lì ho cercato semplicemente di fare il massimo per provare a prendere il mio vantaggio e il podio, o comunque lottare per vincere.”

Sulla delusione e sul prosieguo del Campionato

“È tosta, questo è chiaro. Però niente è perduto. Ovvio, mi dispiace, mi dispiace in generale non solo perché siamo a Misano, ma mi sarebbe dispiaciuto anche se fossimo stati da un’altra parte. Mi sarebbe piaciuto fare una bella giornata, continuare questo filotto di gare buone post-infortunio, però alla fine da tutto si deve imparare qualcosa e niente: gli altri sono stati più bravi e io cercherò di migliorarmi e di essere più bravo alla prossima.”

In risposta ai tifosi

“Grazie, grazie mille, grazie a tutti!”

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