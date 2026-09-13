MotoGP | GP Misano Gara, Martin: “Non riuscivo a frenare” [VIDEO]

Jorge Martin ha chiuso il Gran Premio di Misano con un pizzico di amarezza. Il pilota Aprilia era riuscito a portarsi al comando della gara, mostrando un ritmo competitivo e la velocità necessaria per giocarsi la vittoria, prima che un problema fisico al braccio destro condizionasse pesantemente la sua prestazione.

Il dolore, legato alla sindrome compartimentale per la quale Martin era già stato operato, si è manifestato in maniera particolarmente evidente nella seconda parte della gara, impedendogli di gestire correttamente la frenata e costringendolo progressivamente a perdere terreno. Ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Misano

“Peccato per il problema che ho avuto oggi. Ho iniziato molto bene, poi non sentivo più il freno e non riuscivo a fare niente. Ho iniziato a girare in 32 alto e ovviamente ero fuori dal controllo della moto. Mi dispiace perché penso che la moto andasse molto bene, io mi sentivo molto bene ed ero tornato sulla velocità. Ero lì per vincere, non volevo altro, ma non si poteva”.

Il problema al braccio destro

Il problema ha riguardato nuovamente il braccio destro, già sottoposto a intervento chirurgico. Martin non ha escluso la possibilità di dover valutare un nuovo intervento, anche se al momento la priorità è cercare di gestire la situazione e arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo appuntamento del campionato.

“Adesso per l’Austria non abbiamo tempo di fare niente, quindi voglio concentrarmi molto sulla prossima gara. Non penso che sarà un problema lì, ma non lo so. Poi decideremo insieme alla squadra cosa è meglio fare. Mancano poche gare, ma tante in fila, quindi onestamente non so cosa sia meglio”.

Martín ha sottolineato l’importanza di prendere una decisione ponderata, evitando di aggravare ulteriormente la situazione fisica:

“L’importante è pensarci bene, perché queste cose poi possono peggiorare. Ho la velocità, ma abbiamo perso un’opportunità”

Nonostante la delusione, Martin guarda anche agli aspetti positivi del weekend di Misano. Dopo aver conquistato l’accesso alla Q2 al limite e aver costruito progressivamente il proprio ritmo, il pilota Aprilia era riuscito a portarsi davanti, dimostrando di poter lottare per il successo.

“Sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto. Da venerdì, quando sono passato in Q2 al limite, a oggi essere in testa e riuscire anche ad andare un po’ via significa che la velocità ce l’ho. Penso che avessi ancora un po’ di più da fare, ma poi è arrivato questo problema e sono rimasto lì, senza nessuna opzione. Abbiamo perso un’opportunità. Sono un po’ frustrato, deluso da questa situazione, ma non c’è niente che posso fare. Adesso devo aspettare e provare a recuperare bene per la prossima”.

Rispondendo alle domande sul problema fisico, Martin ha inoltre spiegato che il dolore si era già fatto sentire durante la Sprint del sabato, seppur in maniera più gestibile.

“Ieri un po’ l’ho avuto, ma pensavo di riuscire a recuperare bene. Normalmente, anche se soffro muscolarmente, da un giorno all’altro vado sempre meglio. Pensavo oggi di riuscire a fare un po’ di più. Invece, appena ho fatto la distanza della Sprint, diciamo 13-14 giri, mi è arrivato di colpo questo problema. Senza poter frenare bene perdevo molto alla prima curva e nel cambio di direzione non riuscivo a farlo bene. Tutti erano molto più forti di me lì. Ho la velocità. Questo problema è arrivato come un colpo e da lì non potevo fare niente”.

Ora l’obiettivo è recuperare in vista dell’Austria e capire, insieme alla squadra e ai medici, come gestire il problema al braccio nelle ultime gare della stagione.





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