MotoGP | Gp Le Mans: Martin show, rimonta e vittoria, tripletta Aprilia con Bezzecchi e Ogura

MotoGP Gara GP Francia Le Mans – Jorge Martin “Show” sul circuito Bugatti di Le Mans, dove si è corso il Gran Premio di Francia, quinta gara della MotoGP 2026.

L’iridato 2024 della Top Class dopo la vittoria nella Sprint Race si è aggiudicato anche la gara “lunga” della domenica, interrompendo un digiuno che durava da 588 giorni, Indonesia 2024. Per Martin nono successo in Top Class, 19esimo in carriera.

A differenza della gara “corta” del sabato, dove era stato autore di una partenza fulminea dalla terza fila, oggi non è riuscito a ripetersi e alla prima curva era settimo poi sesto al terzo giro, quinto al settimo giro, quarto al decimo, terzo al sedicesimo, secondo al diciottesimo e poi il sorpasso decisivo sul team-mate Marco Bezzecchi a tre giri dal termine.

Una vittoria che lo porta ad un solo punto in classifica da un Bezzecchi che partito a razzo ha provato a tenere a distanza gli avversari, ma che alla fine si è dovuto arrendere al compagno di squadra quando sembrava ormai fatta.

La giornata storica Aprilia è completata dal terzo posto di Ai Oguira (Trackhouse MotoGP Team), una tripletta per la casa veneta che vince per la prima volta a Le Mans, 15esimo successo in Top Class.

La migliore delle Ducati è quarta ed è quella di Fabio Di Giannantonio che proprio all’ultimo giro ha avuto la meglio sulla KTM di Pedro Acosta, con il pilota della casa austriaca che per buona parte della gara era stato virtualmente sul podio.

Grandissima la gara dell’idolo di casa Fabio Quartararo, che in sella ad una Yamaha non all’altezza della concorrenza, ha dato tutto chiudendo sesto e con primi giri in cui è stato in lotta con i primi e con posizioni da podio. “El Diablo” ha preceduto la KTM del Team Tech3 di Enea Bastianini, l’Aprilia Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez con la Honda di Luca Marini a chiudere la Top Ten.

A punti anche Johann Zarco con la Honda del Team LCR, le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing), la Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e la Yamaha Pramac di Jack Miller. Jonas Folger che sostituiva l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3 ha chiuso 16esimo a 37.170s dal vincitore.

Gara da dimenticare per Alex Marquez (Ducati Gresini) caduto nel corso del secondo giro mentre era ottavo, caduti anche Diogo Moreira (Honda LCR) nel corso dell’11esimo giro, Pecco Bagnaia, scivolato mentre era secondo nel corso del 16esimo giro e poi Joan Mir (era sesto) e Brad Binder.

La classifica iridata vede sempre Bezzecchi al comando ma con un solo punto di vantaggio su Martin, terzo è Fabio Di Giannantonio a -44, quarto Pedro Acosta a -45 e quinto Ai Ogura a -67.

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